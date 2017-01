Sport

SKI ALPIN Tessa Worley a martyrisé la concurrence à Maribor...

Tessa Worley, le 7 janvier 2016 à Maribor. - Marco Trovati/AP/SIPA

J.L. avec AFP

La confiance: depuis qu'elle a repris goût à la victoire le mois dernier, après trois ans sans podium, la Française Tessa Worley est insatiable, encore victorieuse samedi du géant de Maribor, son troisième cette saison en Coupe du monde de ski alpin. Avec désormais 11 succès sur le circuit majeur, tous entre les portes larges, le +petit bolide+ du Grand-Bornand (Haute-Savoie) a dépassé la référence française en géant, Carole Merle (10).

Victoire pour @TessaWorley sur le géant de Maribor !!! C'est la 11e de sa carrière 🇫🇷💪 pic.twitter.com/4m64zn1M7X — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

«La confiance, c'est sûr que c'est très, très important. On peut très bien skier, mais sans confiance, on ne peut pas aller très vite. Avoir simplement la volonté de faire mon meilleur ski me permet d'avoir cet engagement que j'ai eu sur la seconde manche», a souligné Worley. «C'était vraiment une bagarre, serrée, comme tous les géants. J'ai réussi à avoir cette rage jusqu'au bout et ça a vraiment payé», a ajouté la Haut-Savoyarde.

Tessa Worley, Alexis Pinturault en géant, Martin Fourcade et Marie Dorin en biathlon - 4 victoires ce samedi. Le ski français en fête 🍾🏅🇫🇷 — Laurent Doumergue (@cayenconsulting) January 7, 2017

Lauréate des géants de Killington (Etats-Unis) et de Sestrières (Italie) en décembre, puis deux fois deuxième à Semmering (Autriche), entre Noël et le Nouvel An, Worley ne veut pas lâcher le dossard rouge de leader du classement de géant. Elle compte désormais 85 points d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui l'avait devancée deux fois à Semmering.

