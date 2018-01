Rugby: Deux internationaux irlandais jugés pour viol

JUSTICE Les deux hommes nient les faits et plaident non coupables…

Paddy Jackson avec le maillot irlandais. — Geoff CADDICK / AFP

Deux internationaux irlandais sont jugés, à partir de ce lundi, au tribunal de Belfast (Irlande du Nord), pour avoir violé la même femme, en juin 2016. Paddy Jackson (vingt-cinq sélections) et Stuart Olding (quatre sélections), évoluent sous le maillot de l’Ulster. Les deux hommes, qui ne pourront pas jouer pour la province irlandaise ni pour le XV du Trèfle jusqu’à l’issue du procès, nient les faits qui leur sont imputés et plaident non coupables.

Deux autres hommes comparaissent à leurs côtés dans le même dossier, l’un pour attentat à la pudeur et l’autre pour rétention d’informations et entrave à la justice. Ils ont également plaidé non coupables dans cette affaire. Ce lundi, le procès, qui devrait durer cinq semaines, s’est ouvert avec la désignation du jury, composé de neuf hommes et trois femmes.

Pour faire face à l’absence de son ouvreur Paddy Jackson, l’Ulster a recruté en octobre le Néo-Zélandais Christian Lealiifano. Jackson, 26 ans, avait commencé sa carrière internationale en février 2013. Stuart Olding, 24 ans, a découvert le XV du Trèfle en 2012.