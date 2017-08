VIDEO. Saltos et petites chorés, le stage de pré-saison des Saracens se passe plutôt bien

Oubliez les petits footings dans le parc du coin, les déjeuners entre collègues, les séances yoga interminables… Pour un stage de cohésion d’équipe, rien de mieux qu’un voyage aux Bermudes. Demandez donc aux Saracens, double champion d’Europe en titre, qui effectuent leur pré-saison dans le petit archipel d’Amérique du Nord. Les Anglais, qui poussent quand même un peu de fonte, ont trouvé quelques petites techniques pour améliorer l’unité du groupe.

We just can't keep the lads out of the water in @Bermuda. How about this for a pre-training swim @TeamGB @TomDaley1994? (🎥 @Ben_spencer9) pic.twitter.com/VLJ66cImxw