RUGBY Castres-Stade Français et Montpellier-Racing 92 se dérouleront bien...

Fin du feuilleton de la fusion du Racing et du Stade Français. - M. MEDINA

V.M.

C’est la fin du feuilleton de la fusion. Après un appel devant le Conseil d’Etat, la Ligue a finalement eu de gain de cause dans la bataille qui l’opposait à la FFR. « Le Conseil d’Etat suspend la décision de la FFR », a décidé la plus haute juridiction administrative française. Le 22 mars dernier, la Fédération avait décidé d' annuler ces reports, jetant un nouveau froid aux relations très fraîches entre la Ligue et la Fédération.

Une réunion est prévue à 19h30 pour confirmer les dates et horaires des deux matchs reportés. Si rien ne change, le Castres Olympiques recevra le Stade Français le mercredi 19 avril, une date vivement critiquée par le club tarnais. Le samedi suivant, le 22, le Racing se déplacera à Montpellier.

