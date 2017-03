Sport

RUGBY Ça va être un sacré ramdam tout ça…

Le Racing contre le Stade Français, bientôt ils ne feront plus qu'un - M. MEDINA

B.V.

Alors ça, on ne s’y attendait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Du tout. Dans un communiqué publié conjointement lundi en fin de matinée, le Racing 92 et le Stade Français annoncent leur fusion à compter de la saison prochaine. Une bombe qui va avoir de nombreuses conséquences évidemment sur ces deux clubs, mais aussi sur l’ensemble du paysage rugbystique voire sportif français. 20 Minutes tente de répondre à toutes les questions soulevées, alors qu’une conférence de presse entre les deux présidents est prévue pour 16h.

Quel sera ce nouveau club ?

Si l’on en croit le communiqué, il s’agit d’une fusion, et non pas d’une fusion-acquisition. En clair, l’un des deux clubs ne va pas avaler l’autre. « Cette association doit donner naissance à un nouveau club qui préservera les racines du Racing 92 comme celles du Stade Français Paris tout en multipliant les moyens mis au service de la jeunesse et du rugby français », explique le communiqué.

Il faudra donc lui trouver un nom, un siège et des installations d’entraînement. Celles du Racing sont récentes, mais sont au Plessis-Robinson, relativement loin de l’effet d’attraction de Paris. Selon L’Equipe, ces installations du 92 devraient être amenées à grandir dans les années à venir et regrouperont d’ici deux ans les écoles de rugby des deux clubs.

Dans quel stade jouera-t-il ?

C’est sans doute la question la plus épineuse de cette fusion. Entre un Jean-Bouin tout neuf (il a été inauguré en 2016) et une Arena 92 en fin de construction, il y avait match. Selon L’Equipe toujours, c’est sur cette dernière que la nouvelle superpuissance du rugby français veut s’appuyer. Une décision sans doute légèrement irritante pour la Mairie de Paris et l’ancienne direction du Stade Français, qui s’étaient battus pour reconstruire ce stade en plein cœur du 16e arrondissement.

>> A lire aussi : VI Nations: L’Angleterre explose l’Ecosse et remporte son deuxième tournoi d’affilée

A priori, le club de foot du Red Star (Ligue 2) va s’y installer de manière pérenne, et il dépannera aussi pour le rugby quand l’Arena 92, véritable salle de spectacle, servira pour un concert de Rihanna.

Quelle sera l'équipe dirigeante ?

Selon le Midi-Olympique, c'est là aussi le Racing qui semble prendre le dessus. Jacky Lorenzetti, président du club du 92 sera le futur boss, en alternance avec Thomas Savare, explique-t-il dans un mail envoyé à ses supporters. Il sera accompagné de Pierre Arnald, actuel directeur général du Stade Français, et surtout sur les terrain de ses deux entraîneurs actuels: Laurent Travers et Laurent Labit.

Avec quel effectif ?

Entre le Racing Metro et le Stade Français, on compte à peu près 60 joueurs sous contrat à l’heure actuelle. Bon, entre ceux qui ont déjà signé ailleurs et ceux qui ne vont probablement pas rester, le Stade Français avait déjà commencé à dégraisser. Mais il va falloir faire une sacrée sélection pour arriver à reformer une équipe. Lors d'une réunion tenue ce matin, Thomas Savare aurait annoncé à son effectif que « les départs volontaires étaient les bienvenus ».

Selon L’Equipe, ce projet aurait pour but de mettre en place une sorte de dream-team principalement française agrémentée de quelques stars internationales. Actuellement, Camille Chat (R92), Eddy Ben Arous (R92), Rabah Slimani (SF), Raphael Lakafia (SF), Maxime Machenaud (R92), Henry Chavancy (R92), Djibril Camara (SF) sont appelés plus ou moins régulièrement avec les Bleus.

Cela va-t-il libérer une place en Top14 ?

A priori, oui, puisqu’il n’existera plus qu’une équipe pro à Paris la saison prochaine. Reste à savoir qui va en profiter. Au lieu de deux descentes et deux montées, la LNR réfléchirait à la possibilité de ne faire descendre qu’une seule équipe. En l’état, Grenoble,13e du classement serait ainsi sauvé des eaux. A moins que la Ligue ne choisisse de lui faire jouer un barrage contre le perdant de la finale d’accession de Pro D2 (le vainqueur de la saison régulière de D2 ainsi que celui des play-offs seraient eux, comme prévu, promus).

Mots-clés :