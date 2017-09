Allez, un petit dernier pour la route ! Vendredi, dans les colonnes de L’Equipe, le père d’Alec Georgen, jeune joueur issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, a une nouvelle fois fait part de son agacement au sujet de la situation de son fils. Alors qu’il aurait pu être prêté en début de saison, le PSG a traîné sur le dossier et le gamin va encore devoir patienter quelques mois avec la CFA du club.

Le père d'Alec Georgen regrette la situation de son fils, cantonné à la réserve du PSG en National 2 https://t.co/XAAiqt0N0K pic.twitter.com/UuO0fwcKnk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2017

Une tentative de prêt de dernière minute a bien été entamée (à Amiens ou Auxerre) mais il était déjà trop tard. « C’est bien gentil de s’occuper des Neymar et Mbappé, mais au final on se retrouve là, a pesté Pascal Georgen. Alec arrive à une période charnière et ce n’est pas en N2 (ex-CFA) qu’il va franchir des paliers […]. Il faut absolument que sa situation se débloque. »

Selon lui, le PSG a même bloqué au dernier moment un prêt vers Bursaspor, le club turc de Paul Le Guen, alors que tout semblait acté et qu’Alec Georgen avait « mis son téléphone sur le fuseau horaire de la Turquie. » « Soit Paris veut le conserver et fait ce qu’il faut pour qu’il progresse, soit il ne compte pas sur lui et, dans ce cas-là, qu’il le vende », prévient le paternel. Le message est clair.

Dans la cour des grands, malgré les Qataris et les millions, le PSG est encore (un peu) un club amateur https://t.co/KsvabyUzZO pic.twitter.com/U5Wd7Rtobx — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 27, 2017

Au-delà du cas de son fils, c’est la politique globale de formation du PSG qui énerve le père Georgen : « Rabiot, c’est l’arbre qui cache la forêt. Combien de jeunes sont montés en équipe pro depuis deux ans ? [..] Le club dit qu’il veut mettre l’accent sur la formation et, derrière, pas grand-chose. […] Ça remet en cause notre choix d’avoir prolongé : n’a-t-on pas fait une erreur ? » Telle est la question…

A.L.G.