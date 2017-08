10h13 : Pour Keita, c'est acté

Liverpool a officialisé l'arrivée du prodige guinéen Naby Keita pour 2018. Le milieu de terrain continuera d'évoluer avec les Red Bull Lepizig cette saison.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v