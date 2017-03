Sport

FOOTBALL Les Parisiens ont peut-être trouvé la clé avant leur finale de Coupe de la Ligue contre l'ASM, samedi (21 heures) à Lyon...

En Ligue 1, Edinson Cavani et Thomas Lemar s'étaient quittés sur un match nul (1-1), le 29 janvier au Parc des Princes. - FRANCK FIFE / AFP

A Lyon, Jérémy Laugier

Les Parisiens ont beau être dans le coup pour un troisième triplé national consécutif, ils ne sont quasiment interrogés que sur deux sujets depuis trois semaines. A savoir tenter de nous (se ?) convaincre que le désastre du Camp Nou a peu à peu été digéré. Mais aussi louer le potentiel offensif de son nouveau grand rival, l’AS Monaco, avec la question bonus qui va bien sur l’explosion de Kylian Mbappé aka « la-petite-merveille-que-le-monde-entier-nous-envie ».

A la veille d’un explosif ASM-PSG en finale de Coupe de la Ligue au Parc OL, Kevin Trapp a eu droit à ce beau programme devant les médias ce vendredi. « Tout le monde voit qu’il réalise une saison exceptionnelle », a donc poliment lâché le gardien de but allemand au sujet de l’épatant néo-Bleu de 18 ans.

>> A lire aussi: Marquinhos annoncé forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue

« C’est le bon moment pour un tel défi »

Il ne fallait par contre pas trop compter sur lui pour adopter la posture de l’observateur admiratif du jeu de la bande à Jardim. « On sait que Monaco est fort cette année, notamment devant, a-t-il brièvement reconnu. Mais nous sommes très forts aussi. Donc ça dépend également de nous. » Kevin Trapp est bien déterminé à « démontrer sur le terrain qu’on est la meilleure équipe française », d’autant que le PSG n’a pas encore su l’emporter cette saison face au leader de L1 (1-3 ; 1-1).

Si Monaco est la bête noire parisienne en L1, le PSG reste sur 6 succès en coupe contre l'ASM, invaincu depuis 32 ans! #ASMPSG — Rémi (@RemiHdPSG) March 31, 2017

« Tout le monde nous dit qu’on n’a pas gagné contre Monaco etc, etc, confie-t-il en ne cherchant pas à masquer un certain agacement. Mais on a l’habitude de jouer les gros matchs. » Un optimisme partagé par son entraîneur Unai Emery : « Monaco est très complet, mais je pense que c’est le bon moment pour un tel défi ». Si certaines des six Coupes de la Ligue remportées par le PSG ne sont pas restées dans les mémoires, celle de demain aurait une tout autre saveur.

Mots-clés :