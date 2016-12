Sport

FOOTBALL Il ne reste plus que quelques détails à régler entre le PSG et Las Palmas selon la Cadena Ser...

Jesé va sans doute filer à Las Palmas en prêt - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines et voilà que la tendance semble maintenant se confirmer. L’attaquant du Paris Saint-Germain Jesé pourrait déjà quitter la capitale sous forme de prêt, direction la Liga et l’ UD Las Palmas, actuel dixième du classement.

Manu Carreño: la única condición que Jesé pone para dejar el PSG https://t.co/Dv5GXiF3ts pic.twitter.com/QGmGYymSv5 — El Larguero (@ellarguero) December 22, 2016

L’information est avancée par la très fiable Cadena Ser, qui avance jeudi que les deux parties sont tombées d’accord et qu’il ne reste que quelques détails, notamment d’ordre financier, à régler. Le PSG a acheté l’Espagnol 25 millions d’euros et n’acceptera pas de perdre plus d’argent dans un prêt coûteux. Le hic, c’est que Las Palmas aura difficilement les moyens d’assumer un prêt payant au vu du salaire de l’ancien du Real Madrid.

Selon les informations de la radio ibère, Jesé aurait refusé plusieurs offres de clubs de meilleur standing car il préférerait rentrer chez lui, à Las Palmas, sa ville de naissance. L’avancement de son dossier pourrait également dépendre de l’arrivée (ou non) de l’Allemand Draxler, pressenti pour le remplacer.

