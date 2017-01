Sport

LIVE Les Experts sont en finale de leur mondial de handball...

Adrien Dipanda pris par la défense slovène, jeudi 26 janvier. - Antonin THUILLIER / AFP

William Pereira

FRANCE - SLOVENIE

Mondial de Handball

31-25

Allez, c'est terminé pour ce live d'anthologie. Merci à tous d'avoir suivi le match avec nous, merci d'avoir été si nombreux et rendez-vous dimanche pour the big show! Elle est pour nous cette finale! Ciao!

Surprise, Vincent Gérard élu homme du match. Quel homme! <3

ON EST EN FINALE, ON EST EN FINAAAAALE, ON EST, ON EST, ON EST EN FINAAAAALE!

60e: ILS SONT EN FINALE! ILS L'ONT FAIT! Ils ont tenu leur rang de favoris pour se hisser jusqu'à ce stade de la compétition. Maintenant on attend la victoire messieurs!

58e: Vincent Gérard pèse 16 arrêts ce soir. Rien que ça. Venez le chercher, il est tout là-haut dans le goal-game.

57e: OUAAAAAH NARCISSE C'EST INDECENT! Quelle cacahuète monsieur! Et ça fait 30-25!

55e: Encore cinq minutes. Ces derniers instants sont trop longs. Heureusement que Remini nous donne de l'air. 29-24.

54e: Pénalty pour la France... Mahé s'en charge... ET MAHE MARQUE EVIDEMMENT!

54e: Par contre on va se calmer tout de suite les Slovènes à revenir comme à -4, hein...

53e: Vincent Gérard ovationné par Bercy. C'est amplement mérité. Quel match de bonhomme il nous sort!

51e: Plus que dix minutes! Même pas! Et +6! On est presque, presque, presque en finale. Si ça c'est pas beau!

49e: Les Slovènes déméritent pas mais à chaque fois qu'ils pensent revenir on en remet une couche. Remini se déboite l'épaule pour décocher une frappe de titan et la France repasse à +5

46e: Par contre la bande son de ce mondial de hand est terriblement naze. Que de la techno moisie. On se croirait dans une boite ringarde du Val de Marne. #CaSentLeVécu

45e: On est à +5 là. Je vois pas comment on pourrait perde.

44e: MAIS KARABATIC EST UN BULLDOZER! Il a tout embarqué sur son passage avant de coller son troisième but. 24-19, on est très bien là!

43e: ABALO NOIE LES SLOVENES! +5

42e: Attention les Slovènes n'abdiquent pas. Heureusement Narcisse remet la France à +4, une fois de plus. Les Bleus gardent leur distance de sécurité!

41e: Bon, Guigou, tu arrêtes de tirer sur le gardien ok. DANS LE BUT, on a dit dans le but!

40e: OUAAAAAAAH LE TOMAHAWK DE KARAAAA!! 21-17!

38e: Et en plus on mange 2 minutes derrière. C'est terrible. Mais heureusement que Narcisse est là pour remettre de l'ordre. 20-16!

37e: GUIGOU TU FOUS QUOI? Penalty foiré de la part du Français qui tire sur la main droite du gardien slovène. La roue tourne...

36e: Noooon Porte qui essaye de capter une passe destinée à Remini et qui gâche une occasion de marquer... Mais bon, il gagne un pénoche et les Slovènes perdent un joueur pour 2 minutes.

35e: MINI-EVENEMENT! Karabatic marque son premier but de la soirée!

34e: HAHA Remili a de la chance, son tir rebondit sur le poteau puis sur le dos du portier slovène qui marque contre son camp. Remili qui remet ça dans la foulée, et 18-14!

33e: 16-14, ils ne lâchent pas l'affaire ces Slovènes. Ils sont agaçants, très agaçants. VOIRE CARREMENT CHIANTS.

32e: Bien sûuuuur Valentin Porte qui remet les pendules à l'heure. 16-13 et +3 à nouveau!

31e: Ca commence bien fort pour la Slovénie avec une grosse mine dans la lulu... 15-13!

31e: C'EST REPARTI!

Une petite stat' en attendant la reprise du match: Valentin Porte est le meilleur buteur français ce soir avec quatre réalisations. Dans les bois, Gérard a réalisé six arrêts. Au calme.

Sachez que le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France de football est à Bercy pour assister à la démonstration des Experts.

C'est parti pour une place en finale. Allez les bleus pic.twitter.com/33dnuyY4Om — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 26, 2017

30e: C'EST LA PAUSE! Superbe mi-temps des Experts qui mènent la danse. Trois points d'avance à la pause, 15-12. On peut être optimistes et chauvins là, non? Qu'en dites-vous?

28e: BUT VIIIIDE ET BUUUUT ! 15-10!

28e: Bon par contre on fait pas la grosse diff malgré la supériorité numérique. Alors que tout à l'heure, à un de moins on a fait le taff. Moi j'y comprends plus rien, faut m'aider. Faut mayday.

26: OUI, OUI, OUI, on est bien à +4! Et la Slovénie qui perd un joueur pendant deux minutes. Gros pétage de plombs côté slovène!

24e: ABALOOOOO 11-8! C'est nous les meilleurs! En plus on défend très, très bien!

23e: 10-8, c'est correct mais on n'arrive pas à creuser considérablement. Donnez-moi un +7/6 qu'on finisse le match tranquillement.

22e: Vincent Gérard mange Manuel Neuer avec des Frosties au petit déjeuner

21e: Par contre le public de Bercy, à part « allez les Bleus, allez les Bleus », ils ne proposent rien. Décevant.

20e: Gérard qui arrête, Porte qui marque. La tactique de Dinart est très claire. C'est très rudimentaire mais on s'en tape.

19e: 13 buts marqués seulement. C'est la crise là. Rien à se mettre sous la dent. Rendez-nous les buts. VOILA VALENTIIIIN! MERCI! +2 pour les Bleus!

17e: Ils font chier à bien défendre, non? Ils tiennent beaucoup trop bien pour des petits poucets.

15e: QUAND CA VA MAL GERARD EST LA! Excellente possession slovène, ça fait 72 passes à la vitesse de la lumière, mes yeux ne suivent pas mais ceux du gardien français si! Et ça fait un arrêt de grande classe. Derrière, Dipanda marque le 7-5. BIEN JOUE!

13e: AIE, AIE, AIE LE BUT DU 6-5! Faut contenir leurs montées de balle rapides, c'est pas bon ça...

12e: L'ailier droit slovène court à 3.000 à l'heure et la Slovénie revient à 6-4. C'est quoi ce bordel là??

lunaesylva

Ah, enfin un match de hand non coupé par le journal de 20h, et avec en back-up l'excellente équipe du 20 minutes. On va les manger !

>> Merci pour le compliment, on rougit clairement là. ET OUI, ON LES BOUUUUFFFE!

10e: On a quand même planté deux buts en infériorité numérique pour un seul encaissé. Rien ne peut nous arriver, mouhahahaha!

9e: ON EST TROP FOOOOORTS! Porte marque malgré l'infériorité numérique et derrière sur le contre Gérard claque un arrêt de folie. IN-TOU-CHABLES!

8e: Oh là, Karabatic prend deux minutes, on joue à quatre vu qu'il y en avait déjà un autre dehors... Et on prend un pénoche derrière. 4-2. Scandaleux arbitrage. SCANDALEUX!!

7e: FABREGAAAAAS! ET DE QUATRE! La branlée est là, tout près!

6e: OH OUI DIPANDA, FAIS-MOI DES ENFANTS!!! Quel but il nous met là, le passage de bras <3. 3-1! Et derrière on défend comme des dieux!

5e: Valentin Porte qui plante le 2-1! Seulement trois buts en cinq minutes, on dirait un très bon match de football.

3e: Ca égalise côté slovène. 1-1. Et ça joue vite bordel. Mais c'est quoi cette équipe lààààà??

2e: EH OUI L'OUVERTURE DU SCORE! Et Gérard qui arrête déjà un ballon derrière. Oui, oui, Titi Omeyer est bien sur le banc.

1e: C'EST PARTI!!! La France a la balle.

20h59: Comme toujours lâchez vos commentaires, vos questions, vos coups de coeur... La seule règle, c'est d'être chauvins!

20h57: C'est l'heure de la Marseillaise les amis. On chante bien fort.

20h56: En toute décontraction, un supporter vient au milieu du terrain pour saluer les joueurs de l'EDF. Mais que fait la police?

20h55: C'est chaud, les joueurs sont sur le terrain, plus que cinq minutes avant le coup d'envoi. Grosse pression là!

20h45: SALUT A TOUUUUUUS! Est-ce que ça va bien ce soiiiir? Nous on est chauds à la rédac' pour ce France-Slovénie (en vrai on est trois mais c'est pas grave). Venez nombreux!

C'est vrai que le temps passa vachement pas vite aujourd'hui. Quel calvaire...

#FRASLO

⏳H - 4⏳

C'est nous où le temps ne s'écoule pas très vite aujourd'hui ? pic.twitter.com/ZgAyU69MQ4 — Esprit Handball (@EspritHandball) January 26, 2017

Comme d'habitude, on a tout prévu pour vous faire tenir jusqu'au début du match. Il y a de la lecture de qualité pour vous.

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On ne rigole plus. Les choses deviennent très, très sérieuses pour l’équipe de France de handball. Après avoir sérieusement ramé contre la Suède, les Experts se frottent ce soir à la surprenante Slovénie, tombeuse du Qatar, lui-même tombeur de l’Allemagne… Bref, sur le papier ce n’est pas ronronnant mais ça peut nous faire mal. Pour éviter la défaite et passer en finale, je n’ai qu’une chose à vous proposer : rassemblons nos forces devant ce live et envoyons nos forces à nos Bleus. Ça fonctionnera, c’est sûr.

>> Venez nombreux, le live débutera officiellement à 20h45 !

