HANDBALL L'ancien coach des Experts est passé faire un tour à la conférence de presse du jour, et c'était plutôt drôle...

Claude Onesta dans les tribunes de Bercy lors du match d'ouverture du Mondial entre la France et le Brésil, le 11 janvier 2017. - ISA HARSIN/SIPA

N.C.

Les « Ooooh » montent dans l’assistance. C’est qu’on ne l’attendait pas. En ce samedi matin, sous la tente mise en place juste à côté de l’hôtel de l’équipe de France, à Nantes, les journalistes ont eu la surprise de voir débarquer Claude Onesta, comme ça, à l’improviste. Tout de suite, les blagues fusent. « Non mais c’est cinq minutes, hein », se sent obligée de préciser l’attachée de presse en rigolant.

L’entraîneur emblématique des Experts pourrait évidemment parler des heures. Du début de compétition de l’équipe, de la solidité du prochain adversaire norvégien, de la règle du sept contre six (quand on fait entrer un joueur supplémentaire à la place du gardien), de la vague de froid à laquelle n’échappe pas la cité ligérienne… Mais ce n’est plus son rôle.

Ce sont Didier Dinart et Guillaume Gille qui sont désormais en charge de toutes les questions sportives. Lui est « manager de l’équipe de France » - selon son titre officiel -, et s’il est venu, c’est simplement pour évoquer deux-trois problématiques d’organisation avec les médias (accès aux entraînements, normes de sécurité, etc.). Il promet que tout le monde, dans l’entourage de l’équipe de France, fait son maximum pour offrir les meilleures conditions de travail aux suiveurs.

Fin du discours… qui a duré 8 minutes - on a regardé du coup. « Voilà. Messieurs, j’ai été ravi de vous parler », lance-t-il, avant de marquer un petit temps d’arrêt, le regard malicieux. Puis il finit par lâcher : « Non, le sport, je n’y comprends plus rien de toute façon. Je ne sais pas ce que c’est ». Eclat de rire général. « Déjà, vous m’avez chopé l’autre jour alors que je n’étais pas en zone mixte, dit-il à l’adresse d’un confrère. Que cela ne devienne pas un jeu entre nous. »

On ne le connaît pas particulièrement, mais on jurerait presque que ça lui manque. Au moins un peu. Claude Onesta n’est plus là pour parler jeu, en tout cas lors de ces conférences de presse d’entre-deux matchs où sont attendus les entraîneurs. Il va devoir s’y habituer… et c’est aussi valable pour les suiveurs.

