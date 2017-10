VIDEO. N'importe quoi: De 3-1 à 3-3, la 92e minute la plus folle (et ridicule) de l'histoire en Angleterre

Tout a commencé LA — Twitter

Ça ne pouvait arriver que là où tout a commencé, en Angleterre, sur une de ces pelouses rendues bien grasses par une pluie abondante et rendant impossible la pratique du football en « toque ». Ici, tout n’est que grosse chiche vers l’avant, contre, tacle, sauvetage sur la ligne, transversale de 60 mètres, déviation et but de la tête. On joue la 92e minute et l’équipe du Padiham FC est menée 3-1 par le Widnes FC (5 ou 6e division, si on a bien compris), quand soudain, le n’importe quoi le plus total s’abat sur le terrain.

3-1 down in the 92nd minute of the game and @Padiham_FC do this 👏



(🎥 @MillbourVideos)pic.twitter.com/YLRy7qGXHp — ODDSbible (@ODDSbible) October 29, 2017

Tout part d’un ballon contré du dos par un attaquant de Padiham qui ne se trouvait même pas face au jeu. On notera quand même l’habileté face aux cages de l’auteur du 3-2 et la poisse des adversaires tout près du 4-2 avant de se faire crucifier dans les 10 secondes qui suivent. Sergi Roberto peut se rhabiller, on a trouvé mieux. Donnez leur un oscar.