FOOTBALL Pas de blague hein les gars...

Marco Verratti à la poursuite de Lionel Messi lors du 8e de finale aller entre le PSG et le Barça, le 14 février 2017 au Parc des Princes. - SIPA

BARCELONE - PSG: Coup d'envoi 20h45

tigroudegrou

Cher Liver, j'espère que tu gagnes 3 fois le salaire de Bertrand, parce que de son côté en termes d'avantage en nature, assister à Barça PSG, c'est quand même du lourd!

>> Haha ! Que veux-tu, c'est le chef, ce déplacement là il l'a réservé dès le tirage au sort :) Mais perso j'ai fait City-Monaco, c'était pas un trop mauvais match ça va.

20h25: Tout comme Duga. Enfin, sauf que pour moi ils vont perdre (mais se qualifier). Donc pas tout comme Duga, finalement.

20h22: Bref... Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ce soir l'enjeu pour le PSG c'est vraiment de prouver qu'il y a trois semaines, c'était pas un accident, un one shot. Devenir une grande équipe, qui peut gagner la Ligue des champions, ça passe par maîtriser ce genre de manche retour. C'est tout pour moi, merci.

20h19: Sûr qu'il a un bon feeling Patoche. Se balader à Barcelone ça doit lui rappeler des bonnes grosses fiestas.

20h16: Et ils semblent plus motivés que les Catalans... A une demi-heure du coup d'envoi, y'a personne encore dans le stade.

20h14: Il y aura 4.500 supporters du PSG au Camp Nou ce soir. Grosse grosse délégation.

20h12: Quelques mots d'Unai Emery, au micro de Canal: «On doit être confiants. Et ensuite avoir le respect de l'adversaire. Grande équipe, avec beaucoup de grands joueurs. On sait ce qu'ils peuvent faire. On doit être dans la continuté du match aller, avec mêmes idées, même contenu. Etre très attentif. On doit être tranquille, non pas par rapport au match aller, mais dans notre jeu».

20h09: Les Catalans eux croient dur comme fer à la remontada. Un peu trop, même, ça en devient légèrement agaçant. Non ?

Ligue des champions: Le Barça y croit tellement que ça en deviendrait presque insultant pour le PSG https://t.co/AJzz1H8yeV pic.twitter.com/oqLSIkDXzg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 8, 2017

20h06: D'ailleurs, je remets le sondage pour connaître votre opinion. A priori, une grande majorité d'entre vous voit le PSG passer tranquillou. Ou à peu près.

20h04: On en parlait un peu dans le live d'avant-match, moi perso je vois Paris se faire un peu peur au début mais ça se finira avec une qualif. Tu peux pas jouer à huit devant et avec personne pour défendre sur les côtés (comme le Barça ce soir) sans t'en prendre au moins un, c'est pas possible. Lucas va se régaler dans les espaces.

20h01: Ça vous inspire quoi ces équipes ? Si vous avez un avis tranché sur la question, ou sur une autre d'ailleurs, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. J'aime vous lire.

19h57: Côté Barça... Pas de surprise, c'est bien le 3-3-4 (ou 3-4-3 c'est vous qui voyez) avec Neymar, Messi, Suarez et Rafinha qui vont jouer devant.

19h56: Bon allez, parlons peu parlons bien, les compos ! Celle du PSG d'abord, avec Di Maria finalement sur le banc. Lucas est aligné en attaque. Pour le reste, c'est ce qui était annoncé.

19h48: C'est parti pour le Facebook live !

19h45: Vous êtes chauds ? Parce que nous oui, vraiment. Restez avec nous en tout cas, notre envoyé spécial au Camp Nou, Bertrand, va être en Facebook live dans quelques instants. Je vous mets le lien ici dès que c'est parti. Ou sinon vous pouvez aussi aller directement sur notre page, par ICI.

19h45: SALUUUUUUT TOUT LE MONDE. Ou resalut, pour ceux qui ont passé une partie de l'aprem avec nous. On prend l'antenne pour ce match tant attendu entre le Barça et le PSG.

Trois semaines qu’on attend ça. Qu’on attend de savoir si le PSG peut confirmer sa soirée de grâce du match aller, s’il fait vraiment partie maintenant des très grands d’Europe, s’il peut résister à la furia du Barça qui ne manquera pas de déferler sur ses buts… Toutes ces questions doivent trouver leur réponse ce soir, au Camp Nou, où les Parisiens doivent défendre leurs quatre buts d’avance acquis au Parc. Préparez-vous, ça va être caliente.

>> On compte sur vous pour animer cette belle soirée, alors soyez là !

