EN DIRECT. Monaco-Besiktas: La victoire ou la porte...La France compte sur Falcao...

Les effluves de la saison passée sont presques évanouies, et c'est presque trop tôt pour ça. Le demi-finaliste surprise de la dernière édition de la Ligue des champions ne passera même pas les poules s'il ne s'impose pas ce soir contre le Besiktas. Voilà où en est l'AS Monaco, au bord du précipice avant de recevoir les Turcs à Louis II. Une bonne nouvelle tout de même? Falcao est de retour, et Baldé, la recrue phare de l'été, semble avoir retrouvé un niveau physique acceptable. Cela fait peu, quand même, quand on s'attaque à une équipe qui monte en Europe: seulement 6e en championnat, le Besiktas de Pepe et de Quaresma a tout misé sur la C1, avec déjà deux victoires en deux matchs. Et la perspective de se rendre en Turquie dans quinze jours n'est pas spécialement enthousiasmante....