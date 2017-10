EN DIRECT. Ligue 1: L'Atlantico pour accéder au podium... Bordeaux-Nantes à suivre en live

Eh bien, ça faisait longtemps que les supporters nantais et bordelais n'attendaient pas autant que leur « derby de l'Atlantique ». Bon ok, on a connu des derbies plus proche en géographique, mais se joue ici la domination de la côte, de l'océan, des eaux internationales... Et surtout c'est le podium qui se joue. En cas de victoire, les deux équipes remonteraient au moins provisoirement à la 3e place de notre Ligue 1, entre Monaco et Saint-Etienne et en attendant l'OM, qui se déplace à Strabsourg à 21h. Autant dire qu'il y a de l'enjeu, beaucoup d'enjeu. Et qu'on va se régaler.

>> On se retrouve un peu avant 15h pour suivre cette belle rencontre du dimanche après-midi...