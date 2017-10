Vachement sympa, la Juve. Sur son compte Twitter, le champion d'Italie a souhaité un bon anniversaire à Didier Deschamps, qui fête ce 15 octobre ses 49 ans (bon anniv' Didier si tu nous lis, d'ailleurs - et merci de nous ramener la Coupe du monde en juillet prochain, on serait hyper contents). Un joli cadeau, une video des highlights de DD en tant que joueur à la Juve franchement peu flatteuse. Tacles de bouchers, tirs à côté et buts moches, tout y passe.

Colonna bianconera in campo. e poi allenatore. Buon compleanno al grande Didier #Deschamps! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/7fQpLFfXmp — JuventusFC (@juventusfc) October 15, 2017

Evidemment, c'est du millième degré, et personne en Italie n'a oublié le joueur qu'était Didier Deschamps. En revanche, ce n'est pas sûr que l'actuel sélectionneur des Bleus apprécie tant que ça ce geste, sachant quand même que son histoire avec les Bianconeri ne s'est pas très bien finie. Pour rappel, devenu entraîneur du club alors qu'il était en deuxième division, Didier Deschamps est parti fâché de la Juve après l'avoir fait remonter en première.

B.V.