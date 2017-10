OL-Monaco: Aucun succès depuis trois semaines pour l’ASM? «Il faut s’accrocher», exhorte Rony Lopes

Ici au duel avec le Lyonnais Ferland Mendy, Rony Lopes a inscrit le premier but de l'ASM vendredi. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Comme contre Montpellier (1-1) deux semaines plus tôt, l'AS Monaco a concédé un but dans les ultimes secondes de la rencontre, vendredi à Lyon.

Un coup du sort qui n'inquiète pas plus que ça les Monégasques avant la périlleuse réception de Besiktas mardi.

Cette fois, le champion de France est bien dans le dur. Large vainqueur (0-4) le 22 septembre à Lille, l’AS Monaco cherche désormais un second souffle pour s’accrocher au rythme effréné du PSG. Au terme d’un sommet assez fou, les hommes de Leonardo Jardim ont subi leur deuxième revers de la saison en Ligue 1, vendredi à Lyon (3-2). Potentiellement lâchés à six longueurs de la bande à Neymar en cas de succès parisien ce samedi (17 heures) à Dijon, ils restent surtout sur trois contre-performances, en ajoutant la défaite européenne (0-3) contre Porto et le nul concédé (1-1) face à Montpellier.

Fin de match cruelle pour l'AS Monaco qui après être revenu au score par 2 fois en 1ère mi-tps, s'incline ds les arrêts de jeu. (3-2) #OLASM pic.twitter.com/wcINn7yWlm — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 13, 2017

« C’est cruel car c’est le second match de suite au terme duquel nous prenons un but à la dernière minute, constate Rony Lopes, auteur de la première égalisation (1-1, 17e). Nous avons contrôlé la seconde période et nous aurions pu gagner. Ce résultat ne reflète pas la partie mais c’est comme ça. »

>> A lire aussi : OL-Monaco: Avec une première mi-temps de l'espace, un Mariano Diaz généreux et un Nabil Fekir au sommet, Lyon décolle enfin

« C’est juste une mauvaise passe »

Un constat partagé par son compatriote Leonardo Jardim : « C’était un match très équilibré et je crois que notre équipe a démontré qu’elle avait progressivement des solutions et que nos jeunes joueurs travaillent, comme Traoré, Lopes, Baldé et Meïté. C’est important pour le présent et le futur ». Le futur proche a déjà des allures de tournant européen avec la réception mardi d’une vieille connaissance de l’OL, le Besiktas Istanbul.

💬@leonardojjardim :« Notre projet est également de faire grandir les jeunes joueurs pour le présent et le futur. » #OLASM pic.twitter.com/NgykT4gElR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 13, 2017

« Il faut s’accrocher avant de retrouver la Ligue des champions », exhorte Rony Lopes, pas spécialement inquiet. « C’est juste une mauvaise passe, poursuit Soualiho Meïté, qui a eu la lourde tâche de remplacer Fabinho, suspendu à Lyon. On n’a pas démérité et il n’y a pas d’agacement dans le groupe. » Les retours de Falcao, Fabinho voire Jovetic changeront-ils déjà tout dans trois jours ?

>> A lire aussi : OL-Monaco: «Les critiques sur lui sont ridicules»… Bruno Genesio sort grand vainqueur de ce tournant