Ligue 1: Humilié par Monaco, Lille nage en plein déni

Lille a bu la tasse contre Monaco — D.Charlet/AFP

On ne sait pas ce qu’il avait mis dans son verre avant de venir parler à la presse mais Marc Ingla était incroyablement confiant à l’issue de la déroute enregistrée vendredi à domicile face à Monaco (0-4). Humiliés par la bande à Falcao, le Losc a encore affiché ses immenses limites du moment.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Ligue 1: Pliés en quatre par Falcao et sa bande, les Lillois sombrent encore un peu plus... Revivez Lille-Monaco en live

Le discours étonnant de Marc Ingla

Et pourtant, le directeur général adjoint du Losc nous a sorti un incroyable numéro de mauvaise foi. « Ce n’est pas la crise », « Je remercie les fans pour leur soutien. C‘est un signe que le projet est bien compris »

ou encore le fantastique « On a dominé le champion de France jusqu’au premier but. Ça dit beaucoup du talent qu’on a ». Un florilège de déclarations extraordinaires destinées à dédramatiser la situation. Et pourtant, le feu couve au Losc.

Plusieurs classes d’écart entre le LOSC et Monaco.

Va falloir arrêter de parler de Top 5, revenir aux bases, genre marquer.#LOSCASM — Kevin Jeffries (@kevjeffries) September 22, 2017

Des joueurs qui dédramatisent et parlent de top 5

Avec une série de six matchs d’affilée sans victoire, une attaque famélique (quatre buts), un entraîneur sous tension et une position dans les profondeurs du classement, le Losc marche totalement à l’envers. Mais reste quand même serein. « Si on regarde bien les matchs, on est cohérent », lance ainsi l’attaquant Yassine Benzia. Quant à Nicolas Pepe, il ose un « Il n’y a pas d’inquiétude. On connaît nos forces. On n’est pas programmés pour jouer le maintien. On a une équipe pour jouer le top 5 et c’est ce qu’on va faire », assure l’attaquant.

Marcelo Bielsa est inquiet

Bref, Lille n’est pas à sa place et « on n’est qu’à la septième journée », assure Marc Ingla. Finalement, dans ce festival du déni, le seul à avoir pris conscience de la situation reste Marcelo Bielsa.

>> A lire aussi : Ligue 1: Marcelo Bielsa n'est pas fou, il est juste obsessionnel selon des psychiatres

« Il est impossible de ne pas être inquiet. Je me sens responsable de la situation. Je regrette beaucoup le prix payé par les joueurs, la réalité qu’ils doivent affronter. Et je suis très déçu de ne pas être à la hauteur des attentes », a reconnu le coach nordiste. Des attentes qui correspondent normalement à une place dans le top 5 et un jeu attrayant. Après presque deux mois de compétition, Lille en est encore très loin. Le problème est que tout le monde, par calcul ou aveuglement, ne semble pas l’avoir encore compris au club