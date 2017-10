EN DIRECT. Ligue 1: Il est là le vrai duel de Ligue 1 les copains... Suivez Lyon-Monaco en live avec nous...

Salut les accrocs !!! Bon, l’équipe de France, la ola, Didier Deschamps et l’absence de style de jeu c’est bien sympa, mais on va pas se mentir, la Ligue 1 nous avait carrément manqué, non ? Bon, maintenant qu’on est tous d’accord sur ce point, il ne nous reste plus qu’une chose à faire : vous souhaiter la bienvenue. Et franchement, on a connu pire affiche pour se remettre dans le bain. Un petit Lyon-Monaco pas piqué des cannetons, rien de tel pour reprendre les bonnes habitudes. Les Lyonnais, 8e de Ligue 1, n’ont pas le droit de manquer ce soir, et leurs adversaires du soir non plus, en fait, avant un match européen déjà crucial pour les hommes de Jardim. Du coup, mis bout à bout, ça donne un super contexte et donc, en théorie, un spectacle un peu sexy.

>> On se retrouve sur les coups de 20h (sauf pépins sur la ligne 13) pour vivre tous ensemble, entre potes, cette superbe affiche de ballon.