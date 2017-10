VIDEO. Mondial 2018: «Le Luxembourg ne perdra jamais 8-0, question stupide», le coach hollandais aurait mieux fait de se taire

On appelle ça le karma, mon cher Dick. Le sélectionneur des Pays-Bas (Advocaat de son nom de scène) doit amèrement regretter d’avoir ouvert sa bouche de manière un peu trop sûr de lui avant la victoire de son équipe sur la Biélorussie samedi soir (1-3).

He was so confident about it that he told the reporter to stop asking stupid questions... 🤔#swelux #blrned #advocaat #WorldCupqualifiers pic.twitter.com/jo1Ix8JIvS