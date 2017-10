VIDEO. Bayern: Franck Ribéry se blesse tout seul, soupçon de «rupture des ligaments externes» du genou

Franck Ribéry s'est blessé — AFP

Ca ne sent pas bon du tout. Alors qu'il faisait son retour en tant que titulaire pour le Bayern Munich face au Herta Berlin, Franck Ribéry s'est blessé tout seul sur un mauvais appui. Ayant très rapidement pris la mesure de la se blessure, le Français a demandé l'assitance médicale. Son genou gauche semble en effet avoir lâché, ce qui laisse craindre le pire pour ses ligaments croisés. «C'est le genou, il faudra faire des tests complémentaires pour en savoir plus, mais on soupçonne une rupture des ligaments externes», a expliqué son entraîneur Willy Sagnol en conférence de presse.

A 34 ans, Franck Ribéry n'était plus vraiment titulaire avec Carlo Ancelotti. Le départ du coach italien lui a offert du temps du jeu pour ce match de championnat.