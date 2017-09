Ligue 1: «Bruno fait des causeries magnifiques», Aulas ne comprend pas le Genesio bashing

D’habitude, il réserve ses punchlines aux zones mixtes d’après-match ou aux journalistes de l’Equipe qui mettent une pièce dans la machine. Cette fois, Jean-Michel Aulas a choisi la com’interne (Olweb) pour défendre le bilan de son entraîneur et plus globalement le début de saison de son équipe. Dans le désordre, voilà ce que ça donne.

Lyon fait peur à voir jouer au foot la plupart du temps ?

Les résultats ne sont pas brillants, aussi bien en L1 qu’en Ligue Europa ?

« On a le plus grand total de points en championnat depuis 2011-12. Ça fait 6 ans qu’on n’avait pas réalisé cette performance même si elle devrait être encore meilleure Nous sommes à 12 points avec une seule défaite à Paris. On est deuxièmes en Europa League avec deux points de retard. On a toutes les possibilités après ce match de se qualifie ».