VIDEO. Quel rat: Tous les joueurs s'arrêtent à cause de blessure, il file marquer

Tu t'arrêtes? Moi je joue — Capture d'écran

Franchement, ça se fait pas. Non, on a beau retourner le truc dans tous les sens, se dire que ça fait partie du jeu et que l'arbitre aurait dû siffler, il n'empêche. Ce qu'a fait ce joueur de Jena, en troisième division allemande, est absolument honteux. Drôle, mais honteux. On résume avant de vous montrer la vidéo: un joueur de Jena (en bleu) se blesse lors d'un duel. Un joueur de Meppen, qui voit son adversaire à terre, s'arrête de jouer ballon au pied. La suite...

This from the German 3rd tier.

Jena player injured.

Meppen stop for injury.

Another Jena player tackles him, scorespic.twitter.com/pbLI3GcIP9 — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) September 16, 2017

La suite, c'est qu'un joueur de Jena lui pique le ballon sans opposition et file tout droit vers le but alors que tout le monde est à l'arrêt. Et bien sûr, il plante, 2-2, score final. Parce que sinon ça n'aurait pas été marrant.

Depuis samedi, tout le monde en Allemagne parle du dénommé Jenas Eismann, responsable du «Fair-Play Gate». L'entraîneur de Meppen, légèrement en colère, n'a guère apprécié: « Je n'ai pas de mots. Nous pouvons nous regarder dans le miroir, Jena doit le faire aussi. »