FOOTBALL Evidemment, les événements de la semaine dernière étaient toujours là, pas loin, dans leur tête...

La déception des Allemands du Borussia Dortmund, après leur élimination par Monaco en quart de finale de la Ligue des champions, le 19 avril 2017. - Claude Paris/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Monaco,

Ils avaient dit la veille qu’ils étaient prêts, cette fois. Qu’ils se sentaient assez fort pour remonter leur but de retard et se qualifier pour les demi-finales. Mais les joueurs du Borussia Dortmund n’ont pas réussi à se donner à 100 % dans ce match de foot. Personne ne saurait dire exactement à quel point les événements de la semaine dernière ont pesé dans cette double confrontation avec Monaco. Même pas les Allemands eux-mêmes. Ils savent juste que cette triple explosion les a bouleversés.

« Jusqu’à il y a huit jours, nous nous sentions prêts à nous qualifier en demi-finales. Mais la situation a changé de façon dramatique, résume le coach, Thomas Tuchel. Aujourd’hui [mercredi], c’était un peu étrange vis-à-vis du jeu. Tout le monde se sentait très étrange. »

D’autant qu’un contretemps survenu avant la rencontre les a ramenés une semaine en arrière. Au moment de quitter leur hôtel en bus pour se rendre au stade Louis-II, ils ont dû patienter 15-20 minutes sur ordre de la police, « pour raison de sécurité » - ce qui a eu pour effet de retarder le coup d’envoi de cinq minutes. « Vous imaginez bien ce que cela représente, huit jours après les attentats, regrette Tuchel. C’est le pire qui puisse arriver. Nous n’avions aucune pensée au football. »

Les Allemands ne veulent pas pour autant se servir de ça comme excuse. C’est juste leur sentiment. Ce match retour, ils l’ont perdu sur le terrain. « On a pris rapidement ces deux buts, et après on a baissé la tête », juge Ousmane Dembélé. « Nous n’étions pas à 100 % dès la première seconde, peut-être que nous pensions trop à marquer des buts », ajoute Roman Bürki, le gardien de but, qui reconnaît que le premier but de Mbappé suite à une frappe de Mendy mal dégagée « est de [sa] faute ».

Finalement, la seule bonne nouvelle de la soirée pour le Borussia a été la venue de Marc Bartra. Opéré du bras après avoir été touché dans l’attentat et toujours convalescent, l’Espagnol a fait le voyage pour soutenir ses coéquipiers. « Sa présence dans le vestiaire nous a fait plaisir », raconte le capitaine, Marco Reus. Le reste...

