Sport

FOOTBALL L'OL fait tourner avant la Coupe d'Europe...

Un duel aérien entre Lyon et Bastia - AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Bastia-Lyon: Coup d'envoi à 17h

17h45: Les joueurs lyonnais sont à l'échauffement...

17h44: Le précédent du match aller

Le 5 novembre, après une première manche tendue et gagnée par l'OL malgré une mauvaise performance (2-1), l'entraîneur bastiais de l'époque, François Ciccolini, avait suggéré que le retour en Corse pourrait être explosif.

«Il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe quand tu vas venir à Bastia, ni la gastro car cela va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Voilà», avait menacé le technicien corse, frustré par l'exclusion de deux de ses joueurs.

17h42: Les Lyonnais sont de retour sur la pelouse !

17h40: Rappel des faits:

Alors que les Lyonnais terminaient leur échauffement, une cinquantaine de supporters bastiais ont pénétré sur la pelouse pour s'en prendre violemment à une partie de l'équipe rhodanienne et de son staff. La sécurité du club s'est rapidement interposée pour protéger les Lyonnais. Après quelques minutes de bousculades, de coups et d'insultes, les membres de l'Olympique Lyonnais sont retournés au vestiaire et les supporters ont, eux, regagné leur tribune.

17h35: Furiani siffle fort en attendant les joueurs lyonnais, qui ne reviennent pas sur la pelouse. Les Bastiais, eux, trottinent en attendant...

17h30: Enfin pour l'instant il n'y a que les Bastiais sur la pelouse. On va sûrement repartir pour un échauffement.

Si vous voulez un résumé des faits, c'est ici

>> A lire aussi : VIDEO. Folie: Les supporters de Bastia envahissent la pelouse et agressent les joueurs lyonnais

17h28: LE MATCH VA SE JOUER ! Les Bastiaires arrivent sur la pelouse, ovationné par le public.

17h25: Les scènes sont très confuses à Furiani. Les capitaines et les délégués sortent et re-rentrent des vestiaires. On attend de savoir si le match va se jouer ou pas.

17h20: Les joueurs sont rentrés au vestiaire ! Pour l'instant le match ne va pas se jouer. Il semblerait que les Lyonnais refusent de jouer pour l'instant.

17h18: Bon en fait pour l'instant on ne sait toujours pas si le match va débuter. Les officiels discutent.

17h15: Le match va débuter. Drôle d'ambiance à Furiani. Les joueurs sont dans le couloir à attendre. Franchement, jouer le match dans ces conditions, c'est ridicule.

17h10: Voilà la video des affrontements.

17h08:

G. #Gache : "Les joueurs ont été chahutés. Gorgelin a pris des coups. Les joueurs étaient fous furieux. Inadmissible."🔴🔵#matchOLTV #SCBOL — OLTV (@OLTV_officiel) April 16, 2017

17h05:

On va jamais en finir avec ces débordements dans le foot !!! pic.twitter.com/bZugzV0PXl — Gomez Jean-François (@portedelyon) April 16, 2017

17h00: Le coup d'envoi est décalé à 17h10. Etrange ambiance à Bastia.

16h55: Il s'est passé quelque chose pendant l'échauffement. Des supporters bastiais sont venus sur la pelouse pour agresser les joueurs lyonnais.

16h50: Salut à tous ! Vous êtes prêts pour ce match?

16h16: Voilà les compos. Côté Lyon, on a bien fait tourner avec le jeune et très prometteur Aouar titulaire.

Bastia: Leca - Djiku, Coulibaly, El Kaoutari, Cioni - Cahuzac, Mostefa - Saint-Maximin, Ngando, Bengtsson - Crivelli

16h15: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. On est bien en place pour ce petit Bastia-Lyon des familles qui s'annonce électrique.

C'est un peu un cliché, mais on a quand même envie de l'utiliser. Cette réception de Lyon ressemble un peu au match de la dernière chance pour Bastia. Derniers de Ligue 1, les Corses doivent absolument l'emporter face à Lyon sous peine d'avoir une jambe et demi en Ligue 2. Bonne nouvelle pour eux: entre ses deux matchs de Coupe d'Europe, l'OL fait clairement tourner son effectif. Pas de Lacazette en pointe par exemple. Bref, ça va être intéressant de suivre tout ça, alors soyez avec nous.

>> On se retrouve un peu avant 17h pour regarder tout ça...

Mots-clés :