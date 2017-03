Sport

FOOTBALL Si les Lyonnais restent sur leur lancée de leur seconde période contre la Roma, ça s'annonce compliqué pour le Téfécé...

Alexandre Lacazette lors de Lyon-Toulouse, le 23 octobre 2015 au stade Gerland. - FAYOLLE PASCAL/SIPA

LYON - TOULOUSE: 0-0 (1ère période en cours)

3e: Rhooo Cornet mais faut apprendre à faire une tête ! Depay s'était arraché pour centrer avant que le ballon ne sorte, et sa passe était parfaite. Mais son coéquipier, pourtant dans le bon timing, n'a pas su bien couper la trajectoire.

1ère: ALLEZ GO.

16h58: Nabil Fékir en pointe... Je sens que ça va faire mal ça cet aprem.

16h55: Ce maillot rose fluo des Toulousains, je ne m'y ferai jamais. Vraiment. Un truc à vous faire regarder la télé avec des lunettes de soleil.

16h53: On revient à ce Lyon-Toulouse... Où les deux équipes se préparent à entrer sur la pelouse. ll fait beau, le stade est plein, la pelouse est parfaite. Ça s'annonce pas trop mal.

16h51: Ah bah non, capt'ain Perrin était là. Le mec a sorti une dernière minute d'arrêt de jeu complètement folle >> Sauvetage sur la ligne pour éviter le 3-1, et égalisation dans la foulée. Un génie. Et finalement ça fait 2-2, donc, dans ce match.

16h49: Même avant le coup d'envoi, les supporters lyonnais peuvent déjà se réjouir d'une bonne nouvelle. Sainté est en train de perdre à la maison contre Metz...

16h46: Pour le Téf', un bon 4-2-3-1 avec Jean, Trejo et Blin en soutien de Delort.

#OLTFC, voici le onze de départ toulousain!



Direct commenté du match à suivre dès 17 heures sur https://t.co/aU6tTREhTM 😉 pic.twitter.com/dlrYWH5vnl — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) March 12, 2017

16h44: On passe tout de suite aux compos. Genesio fait tourner côté lyonnais, après la grosse débauche d'énergie de jeudi. Lacazette, Tolisso et Valbuena démarrent sur le banc.

16h42: Et hop, de retour au Parc OL. Ou presque.

16h00: Le temps de se prendre un petit goûter, on se retrouve dans 30-40 minutes pour la prise d'antenne de ce live. A tout' !

16h00: Et puis ce bon pap sur l'autre match de cet OL-Téfécé: celui entre JMA et Dupraz, deux grands amateurs de bons mots devant les médias.

OL–TFC: Jean-Michel Aulas vs Pascal Dupraz, le match des «punchlines» https://t.co/p6KxVjGvhL pic.twitter.com/OCOssOtfWH — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 11, 2017

16h00: Bref, on devrait voir un bon petit match. Je vous propose un peu de lecture pour patienter jusqu'au coup d'envoi. Tout d'abord sur l'OL et un de ses joueurs cadres cette saison. Valbuena est content de ce qu'il fait, et honnêtement on est plutôt d'accord avec lui.

OL: «Je n’ai jamais fait une aussi belle saison», savoure (enfin) Mathieu Valbuena https://t.co/rlI2Xb1KYY pic.twitter.com/essoy3y4rw — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 10, 2017

16h00: Mais bien sûr, les Toulousains ne l'entendent pas comme ça. Eux aimeraient bien autre chose qu'une bataille pour la 9e place pour animer leur fin de saison.

16h00: C'est une rencontre importante pour les Lyonnais, qui voient l'OM fondre sur leur 4e place. Alors oui, l'OL a deux points d'avance et deux matchs en retard, mais il ne va pas falloir traîner en chemin pour éviter une mauvaise surprise. Et ça commence par gagner ce genre d'oppostion contre un moins bon classé, le Téfécé.

16h00: SALUT TOUT LE MONDE ! Tout va bien en ce beau dimanche ? J'espère que vous avez bien profité du soleil... Maintenant il est l'heure de se poser dans le canap' et suivre la fin de cette journée de Ligue 1 très riche en buts. On espère que ce sera pareil sur ce OL-Toulouse.

Après ce qu’on a vu jeudi soir contre l’AS Rome en Ligue Europa, ça nous fait très plaisir de revoir les Lyonnais. Impressionnants, notamment en seconde période, face aux Italiens, les joueurs de Bruno Genesio doivent garder le même allant offensif en championnat, où la menace marseillaise sur leur 4e place se précise. Les Toulousains, eux, se battent pour sortir du ventre mou et s’offrir une fin de saison à enjeu. Ça devrait bien jouer au foot cet après-midi au Parc OL.

>> Quoi de mieux que se poser devant un bon match de foot en revenant de la balade dominicale sous le soleil? Rien, bien sûr...

