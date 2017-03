Sport

FOOTBALL L'argument en faveur de ce changement? La première équipe à tirer serait moins favorisée...

Pénalcazette - PHILIPPE DESMAZES / AFP

W.P.

L’information est avancée par The Times. L’assemblée générale annuelle de l’International Board (IFAB), garant du jeu, semble avoir été particulièrement fructueuse, notamment sur le thème de l’équité dans les lois du jeu.

Concrètement, ça veut dire quoi ? Prenez l’exemple des séances de tirs au but, sujet sur lequel l’IFAB serait actuellement en train de travailler selon The Times. Un format ressemblant au tie-break au tennis pourrait voir le jour si les négociations avec les acteurs majeurs du football venaient à donner leur accord.

L'idée du format « ABBA »

L’idée serait de faire tirer le premier tireur de l’équipe A puis les deux premiers de l’équipe B, puis le deuxième tireur de l’équipe A, puis le troisième de l’équipe B, et ainsi de suite. Le but est simple : ne pas favoriser la formation qui frappe en premier. Pour le reste, rien ne changerait. La séance se jouerait sur cinq essais de part et d’autre.

