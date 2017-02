Sport

FOOTBALL L’entraîneur espagnol n’a pas du tout apprécié les questions…

Luis Enrique en conférence de presse le 13 février 2017. - CHRISTOPHE SIMON / AFP

R.B.

Embrouille en zone mixte. Un poil tendu après la correction reçue par le Barça contre le PSG mardi en Ligue des champions (4-0), Luis Enrique n’a pas du tout apprécié les questions du journaliste de la chaîne TV3, Jordi Grau. Alors que ce dernier faisait allusion aux déclarations du milieu catalan Sergio Busquets sur l’impréparation de son équipe, le technicien s’est emporté.

« S’il y a un responsable, c’est moi, je l’assume. Mais quand on gagne, j’aimerais le même traitement, a lâché Luis Enrique. Celui que tu me réserves actuellement et le ton que tu utilises, j’aimerais avoir le même après les victoires. » Juste après avoir mis fin à l’interview, le coach du Barça aurait essayé de s’en prendre physiquement à Jordi Grau. Selon l’émission El Chiringuito, il aurait fallu trois personnes pour le retenir.

>> A lire aussi : PSG-Barcelone: «Désastre», «sinistre total», les journaux espagnols détruisent le Barça

« On verra si tu utilises ce petit ton quand on gagne », aurait-il lancé, avant de refuser une interview à Atresmedia, l’une des chaînes disposant des droits de la C1 en Espagne. Les trois semaines qui nous séparent du match retour au Camp Nou vont être très sympas en Catalogne.

Mots-clés :