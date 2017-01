Sport

FOOTBALL Toutes les infos transferts du jeudi 12 janvier 2017 sont ici...

Marco Verratti lors du match entre Arsenal et le PSG le 23 novembre 2016. - TGSPhoto/Shutterstock/SIPA

R.B.

Les principales infos du jour

> Les négociations entre l'OL et Angers pour le transfert de Pépé avancent bien

> Kluivert annonce l'arrivée d'au moins une autre recrue cet hiver

>L'Inter Milan serait prêt à lâcher 78 millions pour Verratti

9h13: Alerte info bidon en Italie. La Reppublica affirme que l'Inter Milan serait prêt à mettre 78 millions d'euros sur la table pour s'offrir le milieu du PSG Marco Verratti. Mais on se demande sérieusement comment le septième de Serie A compterait séduire un joueur qui a prolongé cet été jusqu'en 2021.

8h35: Salut l'artiste. Le défenseur de Bastia Mathieu Peybernes quitte la Corse pour rejoindre Lorient contre deux millions d'euros. L'ancien Lyonnais Lindsay Rose fait le chemin inverse sous forme de prêt.

8h35: Une promesse est une promesse. Le PSG engagera un nouveau joueur lors du mercato hivernal, «c'est sûr», et «deux peut-être», a déclaré mercredi soir son directeur du football en charge du recrutement, Patrick Kluivert, qui a confirmé rechercher un avant-centre.

Interrogé par France 3 sur d'éventuels renforts pendant ce marché des transferts de janvier, le Néerlandais a répondu: «Un c'est sûr, deux peut-être». Il a simplement répondu «oui» à la question de savoir si le PSG recherchait une doublure pour Edinson Cavani au poste d'avant-centre. On vous laisse parier sur l'identité du concerné.

8h35: On ouvre ce live mercato avec des nouvelles des négociations entre l'OL et Angers au sujet de l'ailier Nicolas Pépé. Même s'il part à la CAN avec la Côte d'Ivoire, le jeune joueur de 21 ans intéresse beaucoup les Lyonnais. Selon L'Equipe, une première offre de six millions d'euros a été refusée par les Angevins mais les discussions continuent.

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer voter journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Jeudi 12 janvier 2017...

