PEOPLE Le site Hip-Hop infos France annonce que le rappeur pourrait interpréter quelques morceaux avant le match opposant les Panthères à la Guinée-Bissau...

Le sulfureux rappeur français, Booba, vit désormais en Floride, à Miami. - DAVID BENOLIE

Booba devrait participer à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à Libreville, au Gabon ce samedi 14 janvier. L’info est donnée par Hip-Hop infos France. Si le site spécialisé dans le rap ne connaît pas « le programme détaillé de la cérémonie d’ouverture », il assure que « le patron de 92i Records (le label de Booba) sera convié pour interpréter quelques morceaux, avec pourquoi pas des inédits ».

Booba va ouvrir la Coupe d'Afrique des Nations le 14 janvier prochainhttps://t.co/EJu4kiRDUM pic.twitter.com/2aAIiEruAw — Hip-Hop infos France (@HipHopinfosFR) January 7, 2017

Entre Benzema et Kurzawa

Ni le rappeur, ni le comité d’organisation de la CAN n’ont pour l’instant confirmé l’information. Mais la présence de Booba à cette cérémonie d’ouverture n’aurait rien de surprenant, puisque celui qui se fait appeler B2O et dont le père est sénégalais s’affiche souvent avec des footballeurs. Karim Benzema et Layvin Kurzawa ont d’ailleurs fait des apparitions dans le clip de son titre Walabok sorti en mai dernier.

