FOOTBALL L'Argentin a permis aux Catalans d'arracher le nul à Villarreal...

Lionel Messi fête son but contre Villarreal le 8 janvier 2017. - Alberto Saiz/AP/SIPA

R.B. avec AFP

Lionel Messi a limité la casse: un coup franc de l'Argentin a sauvé le FC Barcelone in extremis à Villarreal (1-1), dimanche en Championnat d'Espagne, mais ce nul n'arrange pas les Catalans, désormais troisièmes à cinq longueurs derrière le Real Madrid, leader.

Sur ses deux premiers matchs de 2017, le Barça n'a pas gagné. Et c'est inquiétant pour l'équipe de Luis Enrique, sauvée par le coup de patte de Messi (90e) après l'ouverture du score de Nicola Sansone (49e) lors de l'affiche de la 17e journée de Liga.

Au classement, Barcelone (3e, 35 pts) se fait doubler par Séville (2e, 36 pts) et se retrouve décramponné à cinq longueurs du Real (1er, 40 pts) à mi-championnat. Un écart qui pourrait se creuser à huit longueurs si l'équipe de Zinédine Zidane, invaincue depuis neuf mois, gagne en février son match en retard à Valence. «Cette Liga ne dépend plus de nous, a reconnu l'entraîneur barcelonais Luis Enrique. Mais il reste toute la phase retour et je suis sûr que nous allons avoir l'opportunité de nous battre.»

Le PSG espère que ça va durer

Ce n'est pas encore la crise mais les premiers doutes semblent apparaître autour du Barça, qui semble manquer de profondeur de banc derrière un trio offensif «MSN» (Messi-Suarez-Neymar) qui avance au ralenti. Certes, Messi est toujours Messi: c'est lui qui a obtenu le coup franc de l'égalisation et il l'a expédié dans la lucarne, s'installant seul en tête du classement des buteurs avec 13 buts.

Mais la fragilité du Barça risque de donner des idées au PSG, futur adversaire des Barcelonais le mois prochain en huitièmes de finale de Ligue des champions, tant des cadres comme Neymar, qui n'a plus marqué depuis octobre, sont décevants.

Surtout, Messi ne pourra pas éternellement sauver les siens. Et le Barça va devoir cravacher s'il veut rattraper un Real bien lancé vers la reconquête du titre de champion.

