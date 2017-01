Sport

FOOTBALL Toutes les infos les plus sûres et les rumeurs les plus folles sont sur 20 minutes...

Alexis Sanchez, un poil désespéré - IAN KINGTON / AFP

J.L.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

14h46: Ricardo Carvalho va se finir en Chine

J'avais même oublié qu'il n'était plus à Monaco tiens. Ricardo Carvalho va aller traîner ses 138 ans en Chine dans le même club que Hulk. Vous avez du mal à saisir la logique du club chinois qui l'engage? Il est entrâiné par Villas-Boas, ceci explique cela

Former Chelsea defender Ricardo Carvalho has been training with Chinese club Shanghai SIPG. pic.twitter.com/OffegocRz3 — Melody (@AbiolaMelody) January 7, 2017

14h29: Un espoir de l'Ajax à Monaco?

Alors ça nous vient de Die Telegraphe, aux Pays-Bas, et on a envie d'y croire. L’ASM aurait conclu le transfert de Franco Antonucci pour une somme comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros. Il s’agit d’un milieu offensif belge de 17 ans qui évolue chez les U19. Un pari à la Bernardo Silva, donc, tout à fait plausible si l'on observe la politique sportive monégasque ces dernières saisons

14h20: Ca bouge à l'OL (dans le sens des départs vous enflammez pas)

Lyon a décidé de prêt ses jeunes pour leur ofrrir un peu de temps de jeu en 2e partie de saison (source l'Equipe). Gaëtan Perrin, qui n'est jamais dans le groupe, pourrait aller à Orléans, Kemen est d'accord avec le Gazélec Ajaccio et c'est chaud bouillant entre Kalulu et Rennes. Pour ce qui est des arrivées; Aulas a démenti la piste Djodjevic sur twitter. Ouf de soulagement dans le Rhône.

@LeLyonnais10 @LilRen_69 et vous continuez de croire l'Equipe il n'y a jamais eu 1 seul contact avec la Lazio pour ce joueur aucun intérêt ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 6, 2017

14h13: Alexis Sanchez vers le PSG l'été prochain?

C'est une information qui vaut ce qu'elle vaut, puisqu'elle émane du Daily Mirror, pas tout le temps diable en la matière, mais la possibilité de voir Alexis Sanchez débarquer au PSG ne serait pas à écarter. Pas cet hiver mais cet été, puisque le Chilien n'aura plus qu'un an de contrat et qu'il ne semble pas désireux de rester bien longtemps à Arsenal. J'y crois moyennement mais ce serait beau

@Alexis_Sanchez Don't waste your career with Arsene Wenger. Go to PSG. https://t.co/uxUuemLSA1 — David (@UyiDm2) January 7, 2017

14h: Salut à tous et bienvenue dans le journal du mercato de 20minutes. Aujourd'hui au programme. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter !

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer voter journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Samedi 7 janvier 2017...

Mots-clés :