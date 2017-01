Sport

FOOTBALL Toutes les infos et les rumeurs du 6 janvier 2017...

Jesé va sans doute filer à Las Palmas en prêt - FRANCK FIFE / AFP

J.L.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

10h30: Sakho veut se relancer en Angleterre

Complètement placardisé par Klopp à Liverpool, Mamadou Sakho chercherait à se relancer en Premier League selon l'Equipe. Mais pas de gros clubs sur le coup, puisque seuls West Bromwich et Southampton se seraient manifestés. Comprends pas trop qu'Arsenal ne se mette pas dessus mais bon...

10h22: Obi Mikel a choisi la Chine

Il était sur les tablettes de l'OM mais John Obi Mikel a préféré à aller prendre des pépètes en Chine, à Tianjin. Pour mettre sa famille à l'abri du besoin, sans doute. Belle lettre d'adieu aux fans des Blues, cela dit.

A letter to my Chelsea family. 🔵⚪️ pic.twitter.com/FhcUyq3iaV — Mikel John Obi (@mikel_john_obi) January 6, 2017

10h10: Delort veut revenir en Ligue 1

On en parle depuis un petit moment et l'Equipe confirme. L'ancien caennais, qui avait quasiment fait grève de l'entraînement pour qu'on le laisse partir au Mexique veut déjà rentrer en France. Oh surprise, il ne supporte pas d'être le remplaçant de Dédé Gignac (comme s'il allait lui prendre sa place). Plus surprenant encore, des clubs français sont sur les rangs (Rennes, Lorient), alors que le type va certainement faire du chantage pour se barrer dans six mois.

Delort fait du chantage à @SMCaen tout l'été dernier et six mois plus tard, le quart de la @Ligue1 est à ses pieds. — Raphaël RAYMOND (@RAPHAELRAYMOND) January 6, 2017

10h03: Première petite info du jour, Jesé aurait trouvé un accord avec Las Palmas pour finir la saison dans les canaries selon la presse locale. Ce qui ne veut pas dire que le PSG est d'accord, ni que le prêt va se faire: on voit mal Las Palmas prendre en charge le salaire de prince qatari de Jesé.

Jesé il est comme ça La

- Las Palmas ?

- As Roma ?

- PSG ? pic.twitter.com/J5rOJ7eLfT — 98 (@Thoms2498) January 6, 2017

10h: Salut à tous et bienvenue dans le journal du mercato de 20minutes. Aujourd'hui au programme. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter !

> Jesé d'accord avec Las Palmas

> Obi Mikel n'ira pas à l'OM

> Delort veut revenir en France

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer voter journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Jeudi 5 janvier 2017...

Mots-clés :