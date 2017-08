Se queda: Nairo Quintana participera au Tour de France 2018, toujours avec Movistar

Le Tour de France-2017 a beau être fini depuis à peine un mois, Nairo Quintana ne perd pas de temps pour afficher ses ambitions : il annonce sur Twitter poursuivre sa carrière avec Movistar pour tenter de remporter la Grande boucle en 2018.

Le Colombien, 2e du dernier Tour d’Italie, ne semblait pas heureux du traitement que lui accordait l’équipe espagnole. Sur le Tour de France, Quintana n’avait pas suivi le rythme de Froome et consorts (12e) et avait expliqué à son staff qu’il souhaitait changer d’environnement, selon les rumeurs de la radio nationale colombienne (RCN). Finalement, il prolonge son contrat d’une saison.

Dans son tweet, Quintana révèle qu’il fait du Tour de France-2018 son temps fort de l’année prochaine. Mais avant cela, son prochain objectif sera les championnats du monde de cyclisme sur route à Bergen en Norvège (24 septembre). Le parcours est annoncé montagneux et long (plus de 270 kilomètres), de quoi convenir à ses qualités de grimpeur.

Si Quintana se focalise sur le Tour, cela signifie que Movistar devrait désigner un autre coureur comme leader du Giro et de la Vuelta. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, c’est Mikel Landa, lieutenant de Froome en juillet, qui remplira ce rôle. Le coureur basque a signé pour deux ans.

¡#LandaEsMovistarTeam! Delighted to announce @MikelLandaMeana has signed a two-year contract with us: https://t.co/Ge0NDZuV83 pic.twitter.com/mgDgJZbQ1p