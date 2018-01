Biathlon: J. Boe résiste à l'armée française... La mass-start de Ruhpolding en live

On a cru pendant quelques semaines que cette année, tout allait changer. Avec un Johannes Boe monstrueux sur les skis, on s'inquiétait pour l'hégémonie de notre Martin Fourcade national. Et puis en fait, ça va. Depuis quatre courses, le vainqueur de la Coupe du monde a retrouvé son niveau de croisière en gagnait tout sur son passage. Plutôt bon signe avant la mass-start de Ruhpolding, ce dimanche, et bien sûr les JO dans un mois. « C'est plutôt bon signe mais de la même façon que je ne m'inquiétais pas il y a deux jours parce que j'avais du retard sur lui, aujourd'hui je ne vais pas m'enflammer, a déclaré sur la Chaîne L'Equipe le porte-drapeau de la délégation tricolore. C'est sûr que c'est une bonne chose et je prends mais les Jeux c'est dans 29 jours et on va patienter jusque-là pour savoir qui va le plus vite et qui est devant.» Pour l'instant la réponse est: Martin Fourcade. Nouvel élément de réponse ce dimanche.