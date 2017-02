Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE Suivez l'individuelle hommes (20km) en live sur 20 Minutes...

Le tir vaudra son pesant de cacahuètes sur l'individuelle - BARBARA GINDL / APA / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

CHAMPIONNATS DU MONDE

DE BIATHLON

Individuelle messieurs (20km)



15h47: C'est mort pour Bjoerndalen avec 3 fautes sur 15 tirs. Johannes Boe en est à 1/15 et reste dans le coup.

15h45: A la rédaction on est très déçu. Nos collègues de la cellule politique repartent la tête basse vers leur affaire Fillon sans médaille d'or. Cruel.

15h42: «Moravec, ça va tenir», prévient Fourcade au micro de la Chaîne l'Equipe. Alors que Krcmar fait 20/20 aussi!

15h39: Mesostich qui fait sa course sans bonnet, sans gants et avec des manches ultra courtes. Un peu plus et c'était le bikini.

15h37: Johannes Boe nouveau temps de référence au deuxième tir! Ca s'emballe vraiment. J'ai peur pour le podium de Martin...

15h34: OOOOH MORAVEC! Il fait un 20/20! 30 secondes d'avance sur Fourcade et seulement un tour à boucler. Ca sent mauvais pour Martin. Du moins pour l'or.

15h33: OOOH KRCMAR A 15/15! Attention s'il claque un 20/20 ça sera quasiment cuit pour Martin!

15h31: C'est fini pour Lesser! Juste derrière Martin, à seulement dix secondes! C'était chaud...

Clapiotte

Ca serait quand même vachement plus simple s'ils avaient le droit d'utiliser une mitraillette pour les tirs... ça va tendu avec 2 fautes...

>> Bah pour le coup, ça serait impossible de faire du sans-faute avec une kalash...

15h30: Et une deuxième faute pour Svendsen... C'est déjà cuit pour le Norvégien.

15h28: UNE FAUTE POUR SIMON EDER AU DEBOUT! Il grille un joker par rapport à Fourcade!

15h26: Ole Einer Bjorndalen fait aussi un sans-faute sur le tir couché. Mais il est à 14 secondes d'Eder à la sortie du pas de tir.

15h24: c'est cruel pour le Suisse Weger qui finit hors podium après avoir fait une seule faute...

15h20: FOURCADE EN FINIT EN 48 MINUTES ET 28 SECONDES!

15h19: Premier tir couché sans faute pour Eder!!

15h17: OH SEMENOV VIENT DE SORTIR JUSTE DERRIERE! C'est bon pour Fourcade par rapport à Semenov. Problème réglé.

15h16: WEGER CRAQUE!! Une faute sur le dernier tir debout! C'est bon pour Fourcade!

15h14: Fabien Claude sort de son premier tir couché avec une faute. C'est pas mal!

15h13: Ca va partir pour Boe et Bjoerndalen...

15h11: Incroyable, Shipulin a pris 30 secondes sur les skis par rapport à Fourcade depuis le début de la course. C'est dingue.

15h10: FOURCAAAADE QUI REPOND A SHIPULIN EN DEGAINANT UN SACRE TIR DEBOUT! Magnifique!

15h08: Ouaaaaaahhh! Eh bah Shipulin il nous a fait trois sans fautes de suite. Il revient dans la course! Et quel dernier tir, bon sang!

15h06: Semenov fait une faute mais repart juste devant Martin au tir 3. Et derrière le surprenant Arsène... heu... Benjamin Wenger. Un Suisse fort au biathlon, quoi...

MrToupi

Salut et merci pour le live, cool de penser aux petits camarades des open-space ! Pour info, il faut aller au bout du suspens et l'arrivée des dossard 95 (Ole) et 96 (Boe) pour savoir si Martin sera doré et s'il égalera le record de victoires ! Réponse vers 16h !

>> Je sais pas pourquoi mais je sens qu'Ole-Einar va faire des folies... Il faudra tenir jusqu'au bout en effet!!

15h03: Peiffer et Anev vont bientôt partir... Doll est sur la piste. Il reste encore du beau monde...

15h01: RAAAAAAHHHH!!! Encore une faute sur le couché pour Martin. Tu déconnes mon grand!

15h00: Shipulin se reprend bien et vient d'enchaîner deux tirs parfaits. Mais avec deux fautes au premier couché c'est cuit pour lui.

14h58: A la mi-course Fourcade est premier devant Birkeland! Il lui a pris une minute sur les skis, c'est monstrueux!

14h57: Et encore un sans faute pour Semenov! C'est solide sur le pas de tir pour l'Ukrainien...

14h55: Aie, aie, aie... Deuxième faute debout pour QFM. C'est tendu pour lui. On peut dire que c'est mort, même.

14h50: LUCKY LUUUUUKE FOURCADEEEEEE!!!! Un perfect au debout, c'est ce que demande le peuple! Superbe! Il en reste à une seule faute!

OliWan

Quel est l'ordre de départ des français et des principaux favoris ?

>> Fourcade et QFM sont déjà partis. Viennent ensuite Desthieux, Béatrix et Claude. Shipulin est déjà sur la piste, il a fait deux fautes sur le tir debout. Les Allemands ne sont pas encore partis et les Norvégiens boucleront la course avec des très gros dossards.

14h46: Attention à Semenov aussi qui boucle son premier tir avec une copie parfaite!

14h44: A la sortie du premier tir couché, Fourcade n'est pas sur le podium. Mais il est beaucoup plus fort sur les skis donc c'est loin d'être joué pour l'instant. Attention à Landertinger qui a fait un sans faute au couché.

14h43: Une faute aussi pour Fillon-Maillet! C'est pas désastreux. On y croit toujours pour nos Français.

14h42: RAAAAAAHHHH UNE FAUTE POUR FOURCADE! Mais les conditions ont l'air très difficiles...

14h41: Allez Martin! Te rate pas stp...

14h40: DEUX FAUTES POUR SHIPULIN! Il n'a déjà plus le droit à l'erreur...

14h39: Fourcade est premier au deuxième inter! Mais là encore ça ne veut rien dire. Il faudra être solide au tir...

14h37: Les mecs skient avec des manches courtes... Tout un concept. Il fait chaud aujourd'hui en Autriche.

14h35: Martin Fourcade a une seconde de retard sur Shipulon au premier inter mais c'est vraiment anecdotique.

14h34: C'est parti pour Martin! Go, go, go champion!!

14h30: C'EST PARTI! On commence avec du lourd et en l'occurrence Shipulin!

14h28: Petite stat'... Fourcade a remporté 9 des 12 derniers individuels qu'il a disputés.

14h26: Avant tout, si vous n'êtes pas au courant, Tessa Worley est championne du monde de géant! En attendant le titre de Fourcade tout à l'heure.

La Française Tessa Worley championne du monde de géant https://t.co/WCdvPKmm6l pic.twitter.com/wKFIxwbBtc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 16, 2017

14h20: Allez hop, hop, hop, on se pose devant le live de la course, c'est bientôt l'heure du grand départ.

Allez, un peu d'humour avant le « vrai » départ du live.

On rappelle les règles pour l'individuelle: un tir raté = une minute de pénalité. Ca change beaucoup de choses et ça favorise les bons tireurs. Martin Fourcade ne pourra pas compenser ses éventuelles erreurs en bouclant des tours de pénalité à 200 à l'heure. C'est là tout l'intérêt de cette course. A ce jeu-là, difficile de ne pas mettre une petite pièce sur les Allemands en tant que gros outsiders.

Bonjour à tous. Il est temps d’effacer le fiasco de l’individuelle dames de la veille. On compte pour cela évidemment sur Martin Fourcade, qui va tout faire pour égaler le record d’Ole-Einar Bjoerndalen (11 médailles d’or en mondiaux) à l’issue de cette course de 20 kilomètres. Mais on n’oublie pas Quentin Fillon Maillet, Jean-Guillaume Béatrix, Simon Desthieux et Fabien Claude. Si on pouvait se faire un petit podium à plusieurs Français, ça serait cool. Laissez-moi rêver.

>> On se retrouve à 14h20 pour le départ réel de ce live

