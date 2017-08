Mondiaux d'athlétisme: Mayer était «en dépression totale» avant sa dernière tentative à la perche

ATHLETISME Le titre mondial du Français ne tenait plus qu'à un fil...

Kevin Mayer lors de l'épreuve de saut à la perche à Londres le 12 août 2017. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Tout à sa joie d’avoir décroché le premier titre mondial de la France sur le décathlon,Kevin Mayer n’en a pas moins oublié le moment le plus angoissant de son championnat du monde : le saut à la perche.

Lors de cette épreuve, les deux premiers essais s’étaient soldés par autant d’échecs. Le troisième et dernier essai allait s’avérer décisif. S’il passait la barre, le rêve allait se poursuivre. S’il loupait le coche, tout espoir de podium partait en fumée. La suite, on la connaît : une barre à 5m10 passée de justesse et un titre au bout.

Deux jours après avoir réussi sa dernière tentative, Mayer n’en revient toujours pas, comme il l’explique dans une interview donnée à L’Equipe. « Que s’est-il passé ? Je ne sais toujours pas. Il y avait une chance sur cent que ça passe. Je jouais ma vie. »

Selon Mayer, c’est cette épreuve qui lui permit de prendre une option sur le titre :

Le 1 500m, c’était la dernière épreuve mais c’était déjà gagné. Là où j’ai conquis l’or, c’est à la perche, avec ce fameux troisième essai à 5,10m. Là où j’ai failli tout perdre aussi. Je pensais vraiment que la barre allait tomber quand je l’ai frôlée. En revoyant le ralenti, je me rends compte que je n’ai jamais fait une esquive aussi millimétrée.

Pas en confiance avant le saut

Ce saut à 5,10m, il en faisait toute une montagne, surtout après ses deux échecs. « Je n’avais pas de signaux positifs. J’étais en dépression totale. » Finalement, Mayer est parvenu à remonter la pente par miracle, ce qui expliquait ses bonds et cris délirants après avoir réussi sa dernière tentative.