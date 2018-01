EN DIRECT. Mercato : L'OL annonce l'arrivée de Terrier… Buffon veut prolonger son contrat…Le mercato à suivre en direct...

16h10: Dernière info toute fraîche. L'OL annonce officiellement l'arrivée de Terrier l'an prochain. 11 millions + 4 de bonus

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée de @Martin_Terrier en provenance du @losclive et de son prêt au @RCSA jusqu’à l’issue de la saison 2017/18 ⤵️https://t.co/mhEVfp6jeT — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2018

Je vous mets les mots de #Elrecrutator Florian Maurice: « J’ai découvert Martin Terrier la saison dernière avec Lille et j'ai continué à le suivre avec Strasbourg cette saison mais surtout avec les espoirs ou il a été particulièrement performant. C’est un attaquant qui a une polyvalence intéressante et une intelligence dans le jeu devenue assez rare. Tout ce qu'il fait est juste. Il est puissant, rapide, très à l'aise techniquement et très adroit devant le but ».