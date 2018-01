VIDEO. Open d'Australie: «Ça lui va à lui mais pas à moi»... Federer chambre Nadal sur son débardeur

Rodgeur s'est payé le look de Rafa — Hasenkopf/Shutterstock/SIPA

Roger Federer​ est toujours en vie dans cet Open d’Australie, merci pour lui. Le Suisse s’est qualifié en battant Tomas Berdych en trois manches, en toute décontraction. Tellement détendu, l’Helvète, qu’il a un peu parlé mode et court de tennis à la fin de la rencontre. Il a surtout été question du débardeur de Rafael Nadal, que personne n’a pu louper.

"J'ai essayé les débardeurs... ça lui va à lui mais pas à moi !" Quand Federer parle du look de Nadal, ça vaut le détour 😂😂😂 pic.twitter.com/6hbPZowGDc — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 24, 2018

« Ça lui va à lui mais pas à moi. Vous savez pourquoi… Mes bras ne sont pas comme les siens. J’adore son look vous savez. C’est le Rafa que j’ai connu quand il est arrivé sur le circuit. »

Quand Federer s’est fait chambrer pour avoir testé un débardeur

Ça arrive même au meilleur de faire des erreurs. La preuve, Roger s’est un jour laissé tenté par l’option marcel. Et il l’a payé cash. « J’avais essayé le débardeur à l’entraînement et ce n’était pas un gros succès. Les joueurs étaient assez choqués de me voir avec ça, ils se disaient "c’est quoi ce truc". Ça lui va à lui mais pas à moi. Je peux pas faire ce travail de musculation. Mais j’aimerais bien que Rafa ressorte aussi le pantacourt, les cheveux longs, le bandeau de corsaire… » Nous aussi, on aimerait bien. Ça voudrait dire qu’il serait jeune et toi aussi, Roger. Et qu’on se farcirait pas une finale Chung-Edmund dimanche.