OL-PSG: «L’arbitre s’est esquivé avec sa décision», Dani Alves conteste encore son carton rouge

As decisões já foram tomadas, a batalha já foi perdida, mas eu continuo pensando que o sr se esquivou com a sua decisão. Desde quando não está de acordo é faltar respeito? Se quiserem colocar a culpa em mi também podem, é de graça e outra, tenho as costa bem larga e um par bem posto que me mantém de pé sempre! #alwaysGoodCrazy🤣 #fellthegamelikemalifesorry😡

A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves) on Jan 22, 2018 at 7:08am PST