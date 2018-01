Marta Kostyuk, 15 ans, toutes ses dents et qualifiée pour le 3e tour de l'Open d'Australie

Marta Kostyuk dans ses oeuvres — Bartholomew/IPS/Shutter/SIPA

C’est tout simplement épatant. Marta Kostyuk s’est qualifiée mercredi pour le troisième tour de l’Open d’Australie en venant à bout de l’Australienne Olivia Rogowska en deux manches et elle n’a pas perdu le moindre set pour en arriver là. Jusqu’ici, on s’en fout. Sauf que cette chère Marta n’est pas n’importe qui : une ado de 15 ans et 7 mois, en l’occurrence. L’Ukrainienne, coachée par Ivan Ljubicic, est déjà la grande surprise de la première levée du Grand Chelem.

Excited to be in #ausopen 3R! I wonder if @yonex_com will let me use this racquet for my next match 😂 pic.twitter.com/OzeDjSO20C — Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) January 17, 2018

Elle est la plus jeune joueuse au troisième tour de l’Open d’Australie depuis la Suissesse Martina Hingis, 15 ans également lorsqu’elle était allée jusqu’en quarts de finale en 1996 (mais de trois mois plus jeune). On lui souhaite la même carrière (avec une meilleure longévité en simple, quand même).

La montagne Svitolina au prochain tour

« Je bats des records chaque année et ça me va bien », a dit la joueuse, qui a visiblement le même melon que Jelena Ostapenko, vainqueure de Roland-Garros en 2017 et de cinq ans son ainée. Au premier tour, elle avait battu la Chinoise Peng Shuai, tête de série numéro 25. Au prochain, elle sera opposée à sa compatriote Elina Svitolina (numéro 4 mondiale). Sans doute la fin du voyage pour Kostyuk. Mais quel voyage.