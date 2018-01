OM-Strasbourg: Blesser Alexandre Oukidja sur un dribble ravageur... «Ça fait chier» Dimitri Payet

Le dribble fatal (pour Oukidja) de Payet. — C. Paris / AP / SIPA

On a vu plus de blessures (3) que de buts (2), ce mardi soir, au Vélodrome, lors de la victoire de l'OM face à Strasbourg (2-0).

Les Marseillais Morgan Sanson (genou) et Kostas Mitroglou (alerte à l'adducteur) pourraient squatter l'infirmerie.

Le gardien du Racing Alexandre Oukidja s'est sérieusement blessé au genou après une feinte de Dimitri Payet.

Un craquement sourd puis une clameur monstre. C’était ça, la bande originale de la 87e minute de cet OM-Strasbourg, pour Alexandre Oukidja. Dimitri Payet déboule seul dans sa surface. Feinte de frappe délicieuse, crochet à droite tout en souplesse. Oukidja perd son duel et son genou. Voilà pour le crac. La clameur, c’est quelques centièmes plus tard, quand le Réunionnais pousse la balle dans le but vide ( 2-0).

Oukidja sort sur civière et dans sa tête, ça clignote : « les croisés. » C’est ce qu’il nous a raconté en zone mixte, attelle au genou, béquilles à la main et petit sourire sur le visage, tout de même. Parce que les croisés sont saufs.

Comme à l’entraînement

Le bruit l’a inquiété, le premier diagnostic des médecins le rassure : « C’est le ligament latéral interne, raconte-il. J’en ai pour un mois. » C’est quand même « bête » de se blesser ainsi, glisse-t-il : il avait vu venir le piège. « Je savais qu’il allait feinter, je le connais, il faisait la même à l’entraînement à Lille », assure l’ancien réserviste du LOSC.

Bon pour tout les gardiens de Ligue 1 qui deviennent Gianluigi Buffon contre l’OM la, regardez ce que Payet peut vous faire si vous restez pas vous même! pic.twitter.com/cAJaOmkiI6 — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) January 16, 2018

Changeons de perspective. Et ce n'est pas compliqué de se mettre dans la peau de Dimitri Payet. Que celui qui n’a jamais tenté de dribbler son goal (dans la cour d’école ou sur un terrain de five) lui jette la première pierre.

« C'est un geste que je fais souvent à l’entraînement, c’est plus dur en match où on est rarement seul face au gardien », sourit le Réunionnais. Cette fois, le sourire est contrit : « C’est juste une feinte de frappe. Mais cette blessure, ça me fait chier, surtout qu’on se connaît ! J’espère que ça ne sera pas trop grave et qu’il pourra reprendre très vite. » La prochaine fois, Payet se contentera de briser des reins.