Quoi ??? Y a de la Ligain ce soir ??? Si vous avez oublié de faire votre équipe Mon Petit Gazon, grouillez-vous : les matchs commencent à 19 heures. Jamais un cadeau, ces journées en pleine semaine et en plein hiver. Mais on va vous faire vivre cet OM-Strasbourg sur 20 Minutes, à la bien (ne cliquez pas sur ce lien, c’est un piège). Pas la plus belle affiche de la saison (désolé les Alsaciens) mais un match plutôt intéressant pour l’OM, qui peut en cas de victoire passer devant Monaco et Lyon, qui jouent ce soir et demain. Petite inconnue à ajouter à l’équation : Marseille a toute une cascade d’absents (Amavi, Rolando) et d’incertains (Sakai, Payet). Ça peut nous donner une défense Bedimo-Amavi-Rami-Sarr tout à fait cocasse, et donc un match marrant…