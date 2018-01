Coupe de la Ligue: Montpellier ira en demies à Monaco, «avec les dents rayant par terre»

La joie des Montpelliérains après le but victorieux de Mbenza à Angers, mercredi soir. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Montpellier s’est qualifié (0-1) à Angers, mercredi soir, pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue.

Fin janvier, les hommes de Der Zakarian iront à Monaco pour essayer de se qualifier pour sa deuxième finale de Coupe de la Ligue (finaliste en 2011).

Montpellier a presque pris un abonnement. Pour la sixième fois de son histoire, le club héraultais sera dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue. La qualification sur les terres angevines, mercredi soir, aura été très longue à se dessiner car il aura fallu attendre la 86e minute et un but de Mbenza, bien servi par Aguilar. « Cela a été long, Michel ? », lance un journaliste sudiste à Michel Der Zakarian. La réponse fuse, avec le sourire : « Plus c’est long, plus c’est bon… »

Trêve de plaisanterie. Montpellier a encore une fois justifié son statut de meilleure défense de l’hexagone face à de bien pâles angevins. « Sur la physionomie du match, c’est mérité, estime, à juste titre, l’entraîneur de Montpellier. Ils ont la frappe sur la transversale [Tait à la 57e] et celle sauvée sur la ligne à la fin [Fulgini, 90e]. A part ça, on a bien maîtrisé le match. » Et sans la maladresse de Ikone (9e et 30e), les Sudistes auraient pu passer une douce soirée à Angers. « Dans l’utilisation, ce n’était pas trop mal même si on a toujours notre péché mignon pour finir les choses », peste Der Zakarian. Jusqu’à ce but victorieux de Mbenza à la 86e.

En demi-finales, le mardi 30 ou le mercredi 31 janvier, le MHSC ira à Monaco. « Ce n’est pas grave, c’est comme ça, semble regretter Der Zakarian. On aurait préféré jouer à la maison. C’est dommage pour notre public. Je suis déçu pour nos supporters. De toute façon, pour aller en finale, il faut gagner. Sur un match, tout est possible. » Daniel Congré ne s’avoue pas vaincu, loin de là. « On va y aller pour se qualifier avec les dents qui vont rayer par terre… »