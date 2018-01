EN DIRECT. Nice-Monaco: Le Gym domine mais c'est bien l'ASM qui repasse devant...

ENFIN. Elle est de retour. LA plus prestigieuse de toutes les compétitions, le Saint-Graal de tout footballeur. La Coupe de la Ligue ouvre ses portes pour la première fois en 2018 et de quelle manière, chers Minutos : par un derby azuréen. Nice-Monaco. Une affiche « so 2016 », diront les hipsters du ballon rond. Nous n’en avons que faire. Ça reste un gros match qu’on prendra plaisir à liver à 21h. Ça va jouer au foot, planter des cacahuètes et en plus il n’y aura même pas de prolongations (mais peut-être des penaltys). C’est pas beau, ça ?

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ officiel de ce live. Venez nombreux et avec plein d’adresses IP différentes si possible.