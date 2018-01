OM: «J'étais un peu carbo...» Les offensifs de Marseille pas vraiment d'attaque contre Valenciennes (mais sauvés par Amavi)

Le but de Jordan Amavi n’était pas « le plus beau du monde », de son propre aveu. — A.-C. Poujoulat / AFP

Jordan Amavi permet à l’OM de se sortir du piège valenciennois, en 32e de finale de Coupe de France.

Entre maladresses et mauvais choix, les attaquants marseillais n’ont une nouvelle fois pas été à la fête, malgré une compo très offensive.

On ne sait pas si les Olympiens ont eu droit au gâteau des rois, ce dimanche matin. Mais l’après-midi, ils ont respecté les traditions locales. Celles des imprécisions en pagaille, centres ratés, extérieurs pétés (coucou Njie), tirs décadrés. Les Marseillais ont frappé 25 fois au but. Pour une courte victoire 1-0 face à Valenciennes, 12e de Ligue 2. Victoire arrachée après la 100e minute grâce à Jordan Amavi, qui avoue n’avoir pas marqué « le plus beau but du monde. »

« On a pêché dans la finition », reconnaît Maxime Lopez. Le genre de contrition plus simple à prononcer quand on est milieu défensif. L’attaquant Valère Germain, lui, ne voit pas le souci : « Les offensifs ont beaucoup apporté depuis le début de saison… Jordan n’avait pas encore marqué, c’était à lui de le faire », lâche-t-il, évidemment chambreur : « On aurait dit qu’il avait marqué en demi-finale de Ligue des champions, faut qu’il se calme ! » « C’est les jaloux, ça », raille Amavi, évoquant (évidemment en blaguant), sa « belle frappe du droit. »

Je ne sais pas ce que Clinton Njie utilisera d'abord, entre son deuxième pied ou son deuxième hémisphère cérébral. — Blaah (@CamelusBlaah) January 7, 2018

Valère Germain est beaucoup moins enthousiaste, en revanche, au moment d’évoquer sa titularisation aux côtés de Kostas Mitroglou, dans un onze particulièrement offensif : « Le plus important, ce n’est pas que l’association entre nous deux fonctionne, c’est que l’équipe gagne ! » Effectivement, l’OM gagne. Parce que l’association Mitroglou-Germain…

Fantomatique, le Grec a vendangé sa seule occasion de la soirée, à la 45e : il a raté son contrôle, alors qu’il était seul, face au but vide. Le virage sud l’a copieusement sifflé, sur le coup, puis à sa sortie, à la 59e. Une sortie qui ressemblait fort à une sanction de la part de Rudi Garcia… Qui, comme d’habitude, positive, devant les micros : « C’est toujours intéressant d’avoir des occasions, ce qui est inquiétant, c’est quand une équipe n’en a pas. On a juste manqué d’efficacité, et un peu de peps. »

8 - Kostas Mitroglou a touché 8 ballons en 59 minutes face à Valenciennes, moins que tout autre joueur. Perdu. pic.twitter.com/LsFZb4ogMi — OptaJean (@OptaJean) January 7, 2018

Officiellement, c’est à cause d’une trêve musclée, à l’entraînement : « On a travaillé très fort, voire trop fort », assure Garcia. « C’était très dur physiquement », confirme Adil Rami. « J’étais un peu carbo à la fin », lâche carrément Germain. Malheureusement, ça se voyait…