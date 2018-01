EN DIRECT. Mercato: Nice refourgue Sneijder au Qatar... Coutinho au Barça la semaine prochaine?..

11h31: Il avait failli partir, déjà à Chelsea, l'été dernier. Cette fois ça semble être la bonne pour le défenseur d'Everton Ross Barkley (qui n'a pas joué un seul match depuis le début de saison à cause d'une blessure, soit-dit en passant).

Update on Ross Barkley. Medical to take place today, fee to be in the region of £15m. Should be a Chelsea player by the end of the day.