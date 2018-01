«Les animaux ne sont pas des jouets», l'association Peta écrit à Benzema après sa photo avec un bébé tigre

Karim Benzema. — OSCAR DEL POZO / AFP

Après Laurence Parisot, qui a publiquement épinglé Karim Benzema suite à la photo postée par le Madrilène et sur laquelle on le voit poser avec son fils et un bébé tigre, c’est désormais l’association de défense des droits des animaux Peta qui a décidé d’envoyer un message au buteur du Real Madrid afin de lui en dire plus sur la vie des animaux en captivité.

Cher @Benzema, pouvez-vous nous expliquer d’où vient ce bébé tigre ? Où est sa maman ? Que comptez-vous en faire ? Ne pensez-vous pas qu’il serait plus heureux dans son milieu naturel ? pic.twitter.com/Cpgw1Itsph — Laurence Parisot (@LaurenceParisot) January 3, 2018

Un nouveau tweet de Benzema pour s'expliquer?

« Karim Benzema ne le savait peut-être pas en postant ces clichés, mais les bébés félins qui finissent en captivité ont été arrachés à leur mère à un jeune âge, une séparation qui peut entraîner une forte détresse psychologique, informe l’association. En outre, que deviendra cet animal lorsqu’il sera trop grand et trop dangereux pour jouer avec des enfants ? »

Chère Mme @LaurenceParisot , peut-être devriez-vous vous renseigner (éventuellement en MP) avant de prendre à partie sur la base d’éléments tronqués à moins que cela ne serve simplement qu’à assouvir vos ambitions personnelles 😉 #baslesmasques #BonneAnnee2018 — Karim Benzema (@Benzema) January 3, 2018

Après avoir expliqué que « la captivité n’est pas adaptée à un animal sauvage », les membres de Peta demandent à Benzema « de prendre la bonne décision vis-à-vis de cet animal, et d’apprendre à ses enfants que les animaux ne sont pas des jouets, en s’engageant à ne plus exploiter d’animaux sauvages. » Après avoir répondu à Laurence Parisot dans un tweet, on attend désormais que l’ancien Lyonnais