Kamoulox: Laurence Parisot allume Benzema sur Twitter... Le Madrilène lui répond et la tacle à son tour

Karim Benzema sur Canal + le 12 novembre 2017. — Canal +

On n’est que le 3 janvier, mais on tient peut-être déjà le clash le plus « Kamoulox » de l’année. Les ingrédients pour en arriver à une telle prouesse ? Oh c’est simple : un footballeur mondialement connu et très clivant, un bébé tigre et l’ancienne patronne des patrons. En effet, peu après la publication par Karim Benzema d’une photo sur laquelle on le voit avec son fils en train de poser avec un bébé tigre, Laurence Parisot, l’ancienne présidente du Medef a épinglé le joueur madrilène sur Twitter.

Cher @Benzema, pouvez-vous nous expliquer d’où vient ce bébé tigre ? Où est sa maman ? Que comptez-vous en faire ? Ne pensez-vous pas qu’il serait plus heureux dans son milieu naturel ? pic.twitter.com/Cpgw1Itsph — Laurence Parisot (@LaurenceParisot) January 3, 2018

Karim Benzema n’a pas hésité à lui répondre dans la foulée, ironisant sur le fait qu’au lieu de l’afficher publiquement elle aurait pu le contacter en privé pour lui faire passer son message.

Chère Mme @LaurenceParisot , peut-être devriez-vous vous renseigner (éventuellement en MP) avant de prendre à partie sur la base d’éléments tronqués à moins que cela ne serve simplement qu’à assouvir vos ambitions personnelles 😉 #baslesmasques #BonneAnnee2018 — Karim Benzema (@Benzema) January 3, 2018

Bon, on a du mal à voir en quoi ce tweet pourrait permettre à Laurence Parisot d’assouvir ses ambitions personnelles, comme il le dit dans son tweet, mais sur le fond, le buteur du Real Madrid n’a pas forcément tort. C’est devenu tellement facile de se payer Benzema de nos jours que tout le monde semble y aller de son petit coup de pied au cul…