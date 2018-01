18h06: Can à la Juve ? Plutôt l'été prochain

On sait depuis un petit moment maintenant que la Juve est au taquet sur Emre Can. Sauf qu'a priori, à en croire Sky Sport Italia (appuyé par le Guardian), le joueur ne devrait pas bouger cet hiver. En revanche, on apprend que la Vieille Dame est très confiante et pense pouvoir attirer facilement le joueur l'été prochain, d'autant que son contrat se termine en juin. Arriver à choper Emre Can pour walou, ça serait une affaire rondement menée.